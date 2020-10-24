聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海劉揚偉：要為年輕人開創舞台 激發次集團創造力
鴻海（2317）旗下官方平台鴻橋今日刊登菁英幹部結訓典禮活動，其中鴻海集團董事長劉揚偉提到，鴻海研究院是希望為年輕人創造舞台，並重申鴻海科技日對電動車平台發展的目標，也希望加速人才建設，激發次集團的創造力。
劉揚偉提到，鴻海集團要實現F1.0至F2.0乃至F3.0轉型升級，必須在產業和技術上一同攜手全球標竿客戶，共同創造全方位智慧生活，全力落實「3+3=∞」的創新驅動成長戰略，新成立的鴻海研究院和五大研究所是為年輕人創造的舞台。
他說，研究院將為未來的新產業、新產品、新制程，提供創新性技術和解決方案。
劉揚偉也再次分享了16日的鴻海科技日盛況，包含軟體更新、軟硬分離、開放生態的鴻海EV MIH電動車解決方案，希望讓該平台催生EV業界新安卓生態，整合鴻海、汽車大廠、供應鏈夥伴，發揮電池、電機、電控的三電優勢，爭取未來5-10年讓全球超過10%的電動車採用該平台與固態電池等關鍵零組件，確保鴻海集團EV黃金起飛關鍵期絕不缺席。
他也期望，在文化和人才方面，鴻海將持續推進分工、分享、興利、除弊，使文化更溫暖、更科技、更和諧讓環境更快樂、更安全、更健康，以「強中央」提升服務意識，優化制度建設、增強集團凝聚力。以「富地方」提升共贏意識，加速人才建設、激發次集團創造力。
劉揚偉強調，「年輕人是活水的源頭，未來的希望」，但只有終身學習，才會永遠年輕無限成長，願菁乾班以「菁才接續，功在不捨」為志扎根鴻海集團獻身科技業，共創美好未來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言