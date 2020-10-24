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鴻海劉揚偉：要為年輕人開創舞台 激發次集團創造力

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
圖為日前鴻海董事長劉揚偉（左）與裕隆執行長嚴陳莉蓮（右）出席鴻海科技日。記者林澔一攝影／報系資料照
圖為日前鴻海董事長劉揚偉（左）與裕隆執行長嚴陳莉蓮（右）出席鴻海科技日。記者林澔一攝影／報系資料照

鴻海（2317）旗下官方平台鴻橋今日刊登菁英幹部結訓典禮活動，其中鴻海集團董事長劉揚偉提到，鴻海研究院是希望為年輕人創造舞台，並重申鴻海科技日對電動車平台發展的目標，也希望加速人才建設，激發次集團的創造力。

劉揚偉提到，鴻海集團要實現F1.0至F2.0乃至F3.0轉型升級，必須在產業和技術上一同攜手全球標竿客戶，共同創造全方位智慧生活，全力落實「3+3=∞」的創新驅動成長戰略，新成立的鴻海研究院和五大研究所是為年輕人創造的舞台。

他說，研究院將為未來的新產業、新產品、新制程，提供創新性技術和解決方案。

劉揚偉也再次分享了16日的鴻海科技日盛況，包含軟體更新、軟硬分離、開放生態的鴻海EV MIH電動車解決方案，希望讓該平台催生EV業界新安卓生態，整合鴻海、汽車大廠、供應鏈夥伴，發揮電池、電機、電控的三電優勢，爭取未來5-10年讓全球超過10%的電動車採用該平台與固態電池等關鍵零組件，確保鴻海集團EV黃金起飛關鍵期絕不缺席。

他也期望，在文化和人才方面，鴻海將持續推進分工、分享、興利、除弊，使文化更溫暖、更科技、更和諧讓環境更快樂、更安全、更健康，以「強中央」提升服務意識，優化制度建設、增強集團凝聚力。以「富地方」提升共贏意識，加速人才建設、激發次集團創造力。

劉揚偉強調，「年輕人是活水的源頭，未來的希望」，但只有終身學習，才會永遠年輕無限成長，願菁乾班以「菁才接續，功在不捨」為志扎根鴻海集團獻身科技業，共創美好未來。

鴻海 劉揚偉 電動車

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