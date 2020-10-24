鴻海威州面板廠 傳調整投資方向

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

美國總統大選即將到來，民主黨、共和黨雙方攻防白熱化，當初共和黨籍總統川普穿針引線招商的鴻海集團威州投資案成為大選焦點之一。市場傳出，考量面板產業環境改變及供應鏈發展，鴻海威州6代線面板廠目前暫時喊卡，集團正與威州經濟開發局（WEDC）協商；面板設備業者近期也透露，鴻海威州廠對相關設備沒有拉貨動作。

鴻海2017年喊出要在威州打造最先進的10.5代面板廠，認為產業環境雖險峻但還有發展空間，但在中國大陸業者產能陸續開出後，市場環境一夕生變，鴻海若真的執意要蓋10.5代面板廠，恐將成為集團「大錢坑」；加上威州政府由共和黨執政換成民主黨，內外在情勢改變，鴻海最終決定換成6代廠。

目前，因應新冠肺炎疫情，鴻海威州廠廠區內設立口罩產線，日前與醫療大廠美敦力（medtronic）合作，代工呼吸器，其餘則是組裝伺服器。

針對威州投資案，鴻海集團先前指出，新冠肺炎疫情加速了全球技術市場的變化，鴻海今年8月開始與WEDC官員協商談判，儘管談判過程不如預期，但鴻海有信心最終能和WEDC恢復討論並達成協議。

鴻海創辦人郭台銘現在人在美國，他強調鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級決策者仍然支持鴻海。

鴻海 威州 面板

延伸閱讀

鴻海出清阿里持股 賺37億元

兩檔最低估的中國電動車供應鏈

鴻海攜手裕隆搶攻電動車！過去決戰從PC、NB到手機 下個戰場在哪？

若沒補助威州投資可能不會完成 WSJ稱郭董最明確表態

相關新聞

iPhone 12 買氣大增二倍

蘋果iPhone 12昨（23）日開賣，雖然下雨又氣溫下降，澆不熄果粉熱情買氣，中華電信搶頭香的用戶從上周六就開始排隊。...

英特爾：外包台積 明年初決定

英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）22日在法說會上被問到晶片委外生產何時能做成決定，以及會是全部外包或部...

正崴印度廠 設備遭破壞

正崴（2392）昨（23）日表示，正在印度北方的新德里與南方清奈附近擴建生產基地，增加產線，配合客戶進行產品開發。但清奈...

界霖 攻車用產品市場

功率元件導線架廠界霖（5285）董事長蔡上元昨（23）日釋出對產業前景的看法，認為第4季業績可比第3季佳，且日本市場回溫...

鴻海威州面板廠 傳調整投資方向

美國總統大選即將到來，民主黨、共和黨雙方攻防白熱化，當初共和黨籍總統川普穿針引線招商的鴻海集團威州投資案成為大選焦點之一...

5G電信服務 拚價值不拚價格

台灣5G開台近四個月，電信業者緊盯對手資費策略，「敵不動我不動」，iPhone 12開賣讓5G主流資費站穩1,399元水...

電信三雄衝5G 趕建基地台

電信業者加速5G網路建設計畫，中華電信董事長謝繼茂昨日宣布，明年5G基地台上看萬台，計畫以一年半趕完三年建設進度；台灣大...

雲端需求趨緩 不利台廠

晶片巨擘英特爾（Intel）上季獲利與營收約略符合市場預期，但資料中心業務顯現疲態，預估第4季營收將年減25%，上季利潤...

聯電官司將底定 外資重申買進

聯電（2303）遭美國司法部控告侵害營業秘密等罪名可望有解，兩家外資最新報告認為6,000萬美元的解決金額將比預期來的低...

鴻海威州6代線面板廠傳喊卡 轉生產醫療產品

鴻海（2317）集團威州廠再傳新變數，市場傳出，鴻海「威谷」6代線面板廠目標暫時喊卡，至於未來發展，仍視與威州政府協商成...

宏碁小金雞上市 展碁送件掛牌

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下展碁（6776）申請股票上市，證交所表示，今日受理展碁申請上市掛牌，為今年來第11家申請...

iPhone 12開賣湧排隊人潮 蘋概股卻表現冷淡

iPhone 12今（23）日在台灣開賣，雖然通路商仍有排隊人潮，但蘋概股今日開盤後的股價表現平平 ， 包括遠傳（490...

熱門新聞

「平民版」退休金規劃549萬 這個數字是這樣算出來的

萊爾富明開賣首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」口罩 限量2萬盒

廣豐子公司賣土地 退出廣豐新天地經營

與張忠謀、郭董當鄰居一個月租金多少？沒這數字別想來

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

麥當勞推振興優惠券 大薯、雞塊人氣商品「買一送一」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。