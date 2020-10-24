鴻海威州面板廠 傳調整投資方向
美國總統大選即將到來，民主黨、共和黨雙方攻防白熱化，當初共和黨籍總統川普穿針引線招商的鴻海集團威州投資案成為大選焦點之一。市場傳出，考量面板產業環境改變及供應鏈發展，鴻海威州6代線面板廠目前暫時喊卡，集團正與威州經濟開發局（WEDC）協商；面板設備業者近期也透露，鴻海威州廠對相關設備沒有拉貨動作。
鴻海2017年喊出要在威州打造最先進的10.5代面板廠，認為產業環境雖險峻但還有發展空間，但在中國大陸業者產能陸續開出後，市場環境一夕生變，鴻海若真的執意要蓋10.5代面板廠，恐將成為集團「大錢坑」；加上威州政府由共和黨執政換成民主黨，內外在情勢改變，鴻海最終決定換成6代廠。
目前，因應新冠肺炎疫情，鴻海威州廠廠區內設立口罩產線，日前與醫療大廠美敦力（medtronic）合作，代工呼吸器，其餘則是組裝伺服器。
針對威州投資案，鴻海集團先前指出，新冠肺炎疫情加速了全球技術市場的變化，鴻海今年8月開始與WEDC官員協商談判，儘管談判過程不如預期，但鴻海有信心最終能和WEDC恢復討論並達成協議。
鴻海創辦人郭台銘現在人在美國，他強調鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級決策者仍然支持鴻海。
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