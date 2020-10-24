雲端需求趨緩 不利台廠

晶片巨擘英特爾（Intel）上季獲利與營收約略符合市場預期，但資料中心業務顯現疲態，預估第4季營收將年減25%，上季利潤率也驟降，主因為顧客轉向購買較便宜的筆電、企業和政府縮減資料中心支出。

英特爾營運數字讓外界對雲端資料中心的短期需求產生疑慮，預期廣達、英業達、緯穎及緯創等雲端伺服器廠商的業績可能受到影響，但台灣代工鏈認為雲端資料中心長期看好展望不變。

英特爾表示，第3季資料中心部門來自政府與企業的營收大幅衰退，主要是受到經濟下滑的衝擊，雲端運算服務提供者的營收在第3季雖然成長15%，但目前已經看到需求趨緩。第4季雲端伺服器廠商的業績可能受到短期調整。

台灣主要伺服器代工廠廣達表示，雲端服務供應商的長期展望看好，短期內可能有所調整，但下半年伺服器業績優於上半年，今年全年持續以兩位數成長。緯創認為，第4季伺服器出貨將持平第3季，今年全年伺服器出貨將較去年成長。