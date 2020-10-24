英特爾：外包台積 明年初決定
英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）22日在法說會上被問到晶片委外生產何時能做成決定，以及會是全部外包或部分外包的問題。他說，明年1月應有決定，這次史旺坦言「把技術移植至台積電的能力感到非常有信心」，為明年可能增加對台積電先進製程下單帶來更多期待。
台積電回應，英特爾是公司的長期客戶，不評論單一客戶。英特爾此次對晶片委外生產的態度，對應日前的外資報告指出，英特爾已將2021年為數18萬片GPU晶圓代工訂單交給台積電，採用6奈米製程生產，接下來台積電3奈米製程也會代工生產英特爾產品。
法人認為，由於英特爾的競爭對手AMD攜手台積電搶下市占率，2021年AMD的下一代資料中心處理器 Genoa對英特爾來說是另一項挑戰，新資料中心處理器以台積電5奈米製程技術打造，配備全新架構，將拉大與英特爾間的差距。
史旺回覆瑞士信貸分析師皮澤（John Pitzer）的提問時說，在2020年至2022年，英特爾對自家產品都深具信心，但展望2023年後，會基於三個簡單的標準來評估自己和第三方代工廠的製程，包括排程的可預測性、產品效能，以及供應鏈的經濟效益。
史旺說，會在2020年底到2021年年初之間進行評估，以決定是否要買進更多7奈米製程設備，或外包以增加產能。
投資銀行Robert W. Baird半導體分析師葛蕾（Tristan Gerra）也問到，台積電開始為英特爾建立先進製程，再恢復為英特爾內部自行生產的難易度如何，史旺回答說，其實三個評估標準都關注英特爾技術移植出去的難易度，但他對於把技術移植至台積電的能力感到非常有信心。
他說，英特爾的7奈及製程目前進度良好，也能修正先前問題，但仍將進行評估，最可能以混合式、部份外包的做法，確保英特爾在2023、2024年時能掌握節奏，推出領導性的產品。
法人透露，台積電3奈米製程總計準備四期產能，首期產能大部分留給首要客戶蘋果，屆時可能生產A16處理器，之後三期產能也被眾多廠商預訂，包括高通、賽靈思、Nvidia、AMD等廠商，其中也包括英特爾，顯示英特爾產品將交由台積電3奈米製程生產。
據台積電2020技術論壇公布，3奈米（N3）製程預計運算速度較5奈米（N5）提升15%、功耗降低30%、邏輯密度增加70%，試產時間落在2021年，2022年正式量產。
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