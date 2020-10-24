電信三雄衝5G 趕建基地台

電信業者加速5G網路建設計畫，中華電信董事長謝繼茂昨日宣布，明年5G基地台上看萬台，計畫以一年半趕完三年建設進度；台灣大卯起來蓋，年底目標直衝6,000台。

手機、網路涵蓋率跟創新應用是推動用戶升級5G網路的三大關鍵，今年5G開台時，手機不到十款，電信業者建設基地台穩健中求成長，三雄均預估3.5GHz頻率的基地台年底要達4,000台，三年內達萬台。

蘋果首款5G iPhone終於加入戰局後，市面上有超過30款5G手機在市面上銷售，業者觀察用戶對5G接受度高於預期，也開始加速網路建設。

中華電信原規劃三年建設1萬台，謝繼茂表示年底超過4,000台，明年超過8,000台，上看1萬台。中華電信總經理郭水義表示，資本支出持續加碼無上限。

台灣大原計劃年底前建置4,000站5G基站，現在提升到6,000站的目標，要成為業者中「5G可用率」最高的業者。

遠傳總經理井琪表示，目前3.5GHz基地台建置數量目標年底要達4,000站、明年達8,000站，5G基地台建置求好不求快，運用大數據與人工智慧技術優化網路及布建規劃，她對現在建置成果跟網路效能很滿意，測速報告也顯示遠傳網路品質好，未來5G用戶滲透率加快，會視情況加碼建置。

面對5G建設，台灣之星總經理賴弦五表示，已經在六都有一定的涵蓋率，會以穩健的速度蓋5G網路，審慎面對5G。