5G電信服務 拚價值不拚價格

台灣5G開台近四個月，電信業者緊盯對手資費策略，「敵不動我不動」，iPhone 12開賣讓5G主流資費站穩1,399元水準，市場競爭趨向冷靜，從拚「價格」走向拚「價值」。

亞太電信的5G資費接近電信三雄，台灣之星維持中價位。五家5G電信業者資費各就各位，未見擦槍走火的殺價競爭。中華電信觀察，雖然有競爭，但5G也有一定價值，未來要積極廣結盟，提升5G整體價值，讓資費與價值維持一定水平。中華電信董事長謝繼茂認為，5G用戶數優於預期，可望帶動平均帳單金額提高。

遠傳總經理井琪觀察，4G時代，台灣推動時間較慢、滲透率增加很快，但缺點是很快進入價格競爭。台灣5G推出時程較早，滲透率比較慢熱，消費者會體驗到5G的好處，但避免不必要的惡性競爭，是一件好事。她認為，電信業的競爭除了資費還有服務、網路品質、5G亮點應用等差異化服務。

台灣之星總經理賴弦五則表示，5G是馬拉松賽，關鍵是「配速」，而非「衝刺」，台灣之星很清楚是以CP值為導向，而非以效能取勝，他認為低價會影響整體產業，也無法做到有價值的競爭。