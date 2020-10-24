iPhone 12 買氣大增二倍

蘋果iPhone 12昨（23）日開賣，雖然下雨又氣溫下降，澆不熄果粉熱情買氣，中華電信搶頭香的用戶從上周六就開始排隊。業者普遍預估，iPhone 12系列手機買氣是去年的三倍，銷售表現可能超越最熱賣的iPhone 6，期待迎來史上最大換機潮。不過新機供貨吃緊，預估要一個月趨近供需平衡。

根據電信三雄的數字，iPhone Pro最熱賣，搭售資費以1,399元為主。過去兩年4G資費殺價競爭，即使是iPhone手機搭售資費也降至999元，靠iPhone 12終於回到1,399元水準，業者期待新機讓5G用戶數提前達陣，推升平均帳單金額（ARPU）。

中華電信董事長謝繼茂表示，剛開始供貨比較少，一個月內供需可望趨近平衡，期待銷售超越iPhone 6，從預約跟排隊狀況也發現用戶期待高，中華電信原定年底5G用戶數30萬戶目標可望提前在11月達標。

台灣大總經理林之晨表示，預購買氣較去年同期增加二至三倍，但目前手機供貨量不能滿足所有需求，Pro的缺貨量比較多，1,399元、1,599元及綁約48個月將是主資費。

遠傳總經理井琪表示，預約情況是去年同期的3.5倍，提升5G用戶轉換率，更明顯提升ARPU，5G轉換率目標維持開賣一年達月租型用戶（537萬戶）的20%、三年達50%。

遠傳預計，今年iPhone換機潮和2014年力道差不多、甚至更大。2014年是3G轉4G、加上第一隻大螢幕iPhone；今年4G轉5G，預計會帶來一波很大的換機潮。

台灣之星總經理賴弦五表示，預約跟買氣狀況好到「擔心沒有貨可以賣」，年底5G用戶數滲透率達5%（總用戶數245萬），看好iPhone 12銷售超過2014年的iPhone 6，升級5G及大改版是兩大驅動力。