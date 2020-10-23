遠傳總座井琪看好iPhone 12 可望提升5G用戶數

遠傳（4904）今（23）日開賣蘋果iPhone 12，遠傳總經理井琪表示，iPhone 12可望提升5G用戶轉換率，5G滲透率達一定程度，將明顯提升平均帳單金額（ARPU），5G開台之後，近幾周新申辦用戶的ARPU一直加速成長，這波申辦的果粉加進來後，拉抬力量會更大。

遠傳認為，預計今年iPhone換機潮會和2014年力道差不多、甚至更大。2014年是3G轉4G、加上第一隻大螢幕iPhone；今年4G轉5G，預計會帶來一波很大的換機潮。

井琪觀察，新iPhone預約情況是去年同期的3.5倍，還無法辦法預估甚麼時候新iPhone到貨量才會滿足所有果粉需求，新iPhone到貨量比較緊一些，遠傳iPhone一向賣的非常好，蘋果也會視各業者販售情形調整數量。蘋果每周都會到貨，遠傳也會盡最大的努力爭取。

井琪也笑著說，台灣今天拿到新iPhone的果粉都很幸運，因為時差關係，比美國還早12小時。預測今天開賣的iPhone 12、iPhone12 Pro會比第二波開賣機型受歡迎，11月推出的iPhone12 mini、iPhone12 Pro Max，一個螢幕比較小、另一款是比較高規價位，今天這兩款比較適合台灣消費者、是台灣消費者偏好的取向。

而遠傳也積極建設5G網路，井琪表示，目前3.5GHz基地台建置數量目標年底要達4,000站、明年達8000站，5G基地台建置求好不求快，穩紮穩打，遠傳網路優化、佈建規劃都是運用大數據與人工智慧技術，雖然基地台不是最多，但建置成果跟網路效能很滿意，很多測速報告也顯示遠傳網路品質非常好，未來5G用戶滲透率加快，會視情況加碼建置。

遠傳表示，目前遠傳5G用戶資費集中在999以上，以999和1,399為最大宗，比例各佔一半，499客戶幾乎都已經完成續約，今年5月是499續約最大一波，裡面有些留在類499，也有很大比例轉到699或999；另外有相當比例用戶在等這次新iPhone。

今年雖有新冠肺炎疫情影響，市場較冷清，但井琪表示，遠傳5G開台至今，申辦數一直很樂觀，目前5G用戶轉換率預估數字一樣維持開賣一年達20%（月租型）、三年達50%（月租型），要看新iPhone銷售情況，再決定是否上修，目前看起來蠻樂觀。

至於5G資費市場競爭態勢，井琪認為，相較於4G時代，台灣4G推出較慢、所以滲透率增加很快，但缺點是很快就進入價格競爭。台灣5G推出時程較早，滲透率會比較慢熱，但可以讓消費者體驗到5G的好處，比較不會刺激不必要的惡性競爭，是一件好事。

遠傳認為，電信業的競爭不只是資費競爭，還有服務、網路品質、5G亮點應用等差異化服務。