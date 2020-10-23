快訊

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

11月3日美大選是台灣最危險時刻？ 學者這樣說

遠距辦公藏風險 思科：逾7成台企想增加資安投資

中央社 / 台北23日電
網路設備大廠思科今天發布「未來安全遠端工作研究報告」，調查結果顯示，遠距辦公的普及，讓企業更直接面對資安威脅，超過7成台灣企業指出，疫情促使增加對未來網路安全的投資。示意圖／ingimage授權
網路設備大廠思科今天發布「未來安全遠端工作研究報告」，調查結果顯示，遠距辦公的普及，讓企業更直接面對資安威脅，超過7成台灣企業指出，疫情促使增加對未來網路安全的投資。示意圖／ingimage授權

網路設備大廠思科今天發布「未來安全遠端工作研究報告」，調查結果顯示，遠距辦公的普及，讓企業更直接面對資安威脅，超過7成台灣企業指出，疫情促使增加對未來網路安全的投資。

思科表示，「未來安全遠端工作研究報告」匯集全球逾21個市場，超過3000名IT決策者的數據並進行分析，這項調查著重於研究企業在短時間內實施遠距辦公所遇到的資安風險。

報告中的台灣市場數據顯示，大多數企業在疫情期間，針對員工遠距辦公需求無法做出即時的應變措施，其中58%的企業稍微有所部署，卻有9%的企業準備不足，甚至毫無頭緒，導致在資安防護出現漏洞。

報告指出，54%的受訪台灣企業認為，安全存取管理是資安最大挑戰；50%企業擔心使用者在驗證身分時洩漏資訊；49%企業擔心遭受惡意軟體攻擊。

報告也提到，當員工必須將個人電腦透過家用Wi-Fi連接到公司的內網，保護終端設備的資安成為企業最大挑戰。69%受訪台灣企業認為，個人裝置的資安防護困難，其次是雲端應用程式的資安防護（62%），以及公司筆電或桌機的資安防護（59%）。

調查同時顯示，22%的台灣企業預計未來會有超過一半的員工持續遠距工作，雖然低於亞太區平均值34%，但仍較疫情前的14%高出許多。

隨著混合辦公模式成為新趨勢，報告顯示高達85%的台灣企業同意資安在疫情爆發後更顯重要，78%企業在疫情期間開始導入資安解決方案，實際解決資安的漏洞及威脅。展望未來，72%的台灣企業將增加網路資安投資的計畫。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟說，儘管台灣疫情目前看來控制良好，在全球疫情仍嚴峻的情況下，企業不得不加速進行數位轉型，以應對未來遠端工作的新常態。面臨大量資訊的成長及網路攻擊的技術越來越精準，應拋開傳統防護思維，以不同角度面對新世代的資安威脅。

資安 疫情

延伸閱讀

微軟資安高峰會 揭示「零信任」為資安基石

驚動資安人員 日盛Online APP下載量爆桌

台灣窮得只剩台積電？謝金河：新經濟產業跑得不夠快「可借鏡南韓」

企業首例 中華電資安獲國際認證

相關新聞

宏碁小金雞上市 展碁送件掛牌

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下展碁（6776）申請股票上市，證交所表示，今日受理展碁申請上市掛牌，為今年來第11家申請...

iPhone 12開賣湧排隊人潮 蘋概股卻表現冷淡

iPhone 12今（23）日在台灣開賣，雖然通路商仍有排隊人潮，但蘋概股今日開盤後的股價表現平平 ， 包括遠傳（490...

聯電官司將底定 外資重申買進

聯電（2303）遭美國司法部控告侵害營業秘密等罪名可望有解，兩家外資最新報告認為6,000萬美元的解決金額將比預期來的低...

鴻海威州6代線面板廠傳喊卡 轉生產醫療產品

鴻海（2317）集團威州廠再傳新變數，市場傳出，鴻海「威谷」6代線面板廠目標暫時喊卡，至於未來發展，仍視與威州政府協商成...

特斯拉台系供應鏈 業績跟著衝

特斯拉第3季營收與交車量均創新高，將從中國大陸出貨Model 3到歐洲市場，貿聯為特斯拉電池線束主力供應商，配合特斯拉擴...

宏碁新品連發 打造生活風格品牌

宏碁董事長陳俊聖昨（22）日表示，「台灣不能只有台積電，宏碁也不能只有PC」，宏碁持續拓增非PC業務版圖，除因應疫情推出...

板卡業者 Q4成長添動能

比特幣勁揚並突破1.3萬美元，挖礦概念股股價也動起來，但主機板與顯示卡業者對挖礦機效應抱持謹慎態度，「務實」認為隨輝達（...

可成洪水樹五年大計 打造獲利新引擎

可成因應淡出蘋果iPhone供應鏈，目前已催生五年計畫，目標朝第五代行動通訊（5G）、醫療、新能源等三大新領域進行轉型，...

宏碁筆電訂單急又多 供需失衡短期難解

宏碁董事長陳俊聖昨（22）日表示，筆電供不應求，宏碁目前僅能滿足客戶三成訂單，「不是零組件缺貨的問題，而是需求太強勁」。...

民事求償 聯電下個攻防戰

聯電遭美國司法部提告營業秘密刑事案件，聯電昨（22）日公告已向美國法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，請求法院處以較輕的...

可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單

金屬機殼廠可成轉型報捷，供應鏈傳出，可成獲得電動車大廠特斯拉獨家開案訂單，是可成淡出蘋果iPhone供應鏈後，在新事業布...

聯電拆解未爆彈 短空長多

針對與美國司法部的訴訟，聯電提出較輕罪名及罰金6,000萬美元（約新台幣17.4億元）的建議量刑書狀。外界解讀，雖然還未...

熱門新聞

「平民版」退休金規劃549萬 這個數字是這樣算出來的

可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單

明年保費凍漲 民眾不用趕年底投保

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

萊爾富明開賣首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」口罩 限量2萬盒

七壽險持有不動產違規 遭金管會罰1,340萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。