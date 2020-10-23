遠距辦公藏風險 思科：逾7成台企想增加資安投資

網路設備大廠思科今天發布「未來安全遠端工作研究報告」，調查結果顯示，遠距辦公的普及，讓企業更直接面對資安威脅，超過7成台灣企業指出，疫情促使增加對未來網路安全的投資。

思科表示，「未來安全遠端工作研究報告」匯集全球逾21個市場，超過3000名IT決策者的數據並進行分析，這項調查著重於研究企業在短時間內實施遠距辦公所遇到的資安風險。

報告中的台灣市場數據顯示，大多數企業在疫情期間，針對員工遠距辦公需求無法做出即時的應變措施，其中58%的企業稍微有所部署，卻有9%的企業準備不足，甚至毫無頭緒，導致在資安防護出現漏洞。

報告指出，54%的受訪台灣企業認為，安全存取管理是資安最大挑戰；50%企業擔心使用者在驗證身分時洩漏資訊；49%企業擔心遭受惡意軟體攻擊。

報告也提到，當員工必須將個人電腦透過家用Wi-Fi連接到公司的內網，保護終端設備的資安成為企業最大挑戰。69%受訪台灣企業認為，個人裝置的資安防護困難，其次是雲端應用程式的資安防護（62%），以及公司筆電或桌機的資安防護（59%）。

調查同時顯示，22%的台灣企業預計未來會有超過一半的員工持續遠距工作，雖然低於亞太區平均值34%，但仍較疫情前的14%高出許多。

隨著混合辦公模式成為新趨勢，報告顯示高達85%的台灣企業同意資安在疫情爆發後更顯重要，78%企業在疫情期間開始導入資安解決方案，實際解決資安的漏洞及威脅。展望未來，72%的台灣企業將增加網路資安投資的計畫。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟說，儘管台灣疫情目前看來控制良好，在全球疫情仍嚴峻的情況下，企業不得不加速進行數位轉型，以應對未來遠端工作的新常態。面臨大量資訊的成長及網路攻擊的技術越來越精準，應拋開傳統防護思維，以不同角度面對新世代的資安威脅。