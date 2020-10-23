華碩金三角策略發威 Q3的PC出貨量年增45%

PC品牌廠華碩（2357）第3季PC總體出貨量年增達45%，顯著優於產業，並推動第3季品牌營收成長至1186億，季增率達41%，年增率38%，其中電競產品出貨量及營收年增率均超過80%。

華碩指出，公司執行品牌金三角策略，透過設計思維(Design Thinking)、用戶推薦度(NPS)、市場定位(Brand Position, CRM + Connected Service)三項主軸，以使用者為核心開拓產品、設計與服務，強化用戶體驗，累積品牌價值，逐步展現卓越成效。

華碩表示，除於台灣及東南亞市場獨佔鰲頭，也於歐美市場拉升用戶推薦度，獲美國權威媒體《LAPTOP Magazine》評鑑為全球最佳筆電品牌，第3季出貨並大幅躍昇，以美國市場為例，消費型、商用及電競電腦的出貨年增率均超過100%，成長動能顯著。

從產業趨觀察，遠距生活將成新常態，不同用戶族群的情境與需求也將更多樣化、細緻化，華碩將加速推進板卡及電腦產品的各式創新，開展多項奠基於設計思維，整合軟硬體及AI技術的新形態應用，如主機板的AI超頻技術，電腦產品的ScreenPad及ScreenPad Plus延伸觸控螢幕，電競產品的Armoury Crate整合系統控制軟體及Aura Sync同步燈效技術，並整合遊戲、遊戲廠商及使用者互動等完整生態系，以實現華碩願景—為全球使用者創造體貼人心的智慧生活。