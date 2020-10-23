快訊

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

11月3日美大選是台灣最危險時刻？ 學者這樣說

聯茂與三菱瓦斯簽署合資協議 擴展半導體封裝材料業務

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

聯茂（6213）今（23）日董事會通過與三菱瓦斯化學株式會社（MGC）簽署合資協議。聯茂表示，為因應半導體市場成長，擴展封裝材料業務，董事會通過與三菱瓦斯化學株式會社簽署合資協議，成立合資公司。

聯茂表示，雙方將在台灣設立合資公司，合資公司的出資比率是聯茂49%，MGC51%。合資公司的事業範圍，是應用於半導體之IC載板銅箔積層板，以及膠片的製造銷售。

聯茂表示，該公司是無鉛、無鹵等環保材料之高速高頻、低耗損銅箔基板，以及膠片全球領導廠商之一，產品應用包括網路通訊、車用電子、智慧型手機及消費性電子等市場。其所開發之超高頻、超低電性耗損等產品，深受客戶信賴採用於5G基礎建設及超大規模資料中心

MGC電子材料事業部獨自開發的BT樹脂具有高耐熱性、低熱膨脹性的特性，以印刷線路板用積層材料用於半導體封裝產業並在市場上獲得高評價，一直以來被廣泛採用於半導體用途如手機、電腦、汽車等產品。

半導體市場由於數據中心投資的增加，第五代行動通訊技術（5G）的廣泛普及以及汽車業界的技術創新（CASE / ADAS）的推動下，有望進一步成長。

聯茂與MGC對今後半導體市場的需求擴大，根據合資公司的設立，靈活運用雙方公司的技術、設備及知識，以提供符合市場要求應用於IC載板的新產品。

半導體 聯茂 智慧型手機

延伸閱讀

好英勇！標線車陷火海 2消防員扛走冒火瓦斯桶

聯茂、騰輝營運將回溫

北市大安區瓦斯洩漏！消防員搜尋洩漏點 3路段警戒

影／新北中和區瓦斯、自來水外洩 封路管制至23日清晨

相關新聞

宏碁小金雞上市 展碁送件掛牌

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下展碁（6776）申請股票上市，證交所表示，今日受理展碁申請上市掛牌，為今年來第11家申請...

iPhone 12開賣湧排隊人潮 蘋概股卻表現冷淡

iPhone 12今（23）日在台灣開賣，雖然通路商仍有排隊人潮，但蘋概股今日開盤後的股價表現平平 ， 包括遠傳（490...

聯電官司將底定 外資重申買進

聯電（2303）遭美國司法部控告侵害營業秘密等罪名可望有解，兩家外資最新報告認為6,000萬美元的解決金額將比預期來的低...

鴻海威州6代線面板廠傳喊卡 轉生產醫療產品

鴻海（2317）集團威州廠再傳新變數，市場傳出，鴻海「威谷」6代線面板廠目標暫時喊卡，至於未來發展，仍視與威州政府協商成...

特斯拉台系供應鏈 業績跟著衝

特斯拉第3季營收與交車量均創新高，將從中國大陸出貨Model 3到歐洲市場，貿聯為特斯拉電池線束主力供應商，配合特斯拉擴...

宏碁新品連發 打造生活風格品牌

宏碁董事長陳俊聖昨（22）日表示，「台灣不能只有台積電，宏碁也不能只有PC」，宏碁持續拓增非PC業務版圖，除因應疫情推出...

板卡業者 Q4成長添動能

比特幣勁揚並突破1.3萬美元，挖礦概念股股價也動起來，但主機板與顯示卡業者對挖礦機效應抱持謹慎態度，「務實」認為隨輝達（...

可成洪水樹五年大計 打造獲利新引擎

可成因應淡出蘋果iPhone供應鏈，目前已催生五年計畫，目標朝第五代行動通訊（5G）、醫療、新能源等三大新領域進行轉型，...

宏碁筆電訂單急又多 供需失衡短期難解

宏碁董事長陳俊聖昨（22）日表示，筆電供不應求，宏碁目前僅能滿足客戶三成訂單，「不是零組件缺貨的問題，而是需求太強勁」。...

民事求償 聯電下個攻防戰

聯電遭美國司法部提告營業秘密刑事案件，聯電昨（22）日公告已向美國法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，請求法院處以較輕的...

可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單

金屬機殼廠可成轉型報捷，供應鏈傳出，可成獲得電動車大廠特斯拉獨家開案訂單，是可成淡出蘋果iPhone供應鏈後，在新事業布...

聯電拆解未爆彈 短空長多

針對與美國司法部的訴訟，聯電提出較輕罪名及罰金6,000萬美元（約新台幣17.4億元）的建議量刑書狀。外界解讀，雖然還未...

熱門新聞

「平民版」退休金規劃549萬 這個數字是這樣算出來的

可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單

明年保費凍漲 民眾不用趕年底投保

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

萊爾富明開賣首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」口罩 限量2萬盒

七壽險持有不動產違規 遭金管會罰1,340萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。