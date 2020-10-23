正崴印度工廠自動化設備 遭競爭對手指使人員破壞

正崴公司（2392）今（23）日表示，該公司為進行全球化布局，日前已分別於印度北方的新德里與南方清奈附近擴建生產基地，而正在如火如荼擴建產線，與配合客戶進行產品開發的同時，位於清奈附近的廠區，卻在2020年10月17日時發現，所布建之自動化機器設備，竟遭人為破壞，清查後共有75處遭到人為損毀，經公司調閱監視設備後，查出犯案人是公司由中國大陸廠區派至印度出差的中國籍方姓工程師。

該名方姓工程師，已向正崴坦誠犯案行為並交付自白書，依其自白書內容，表示犯案原因是接受該公司競爭對手ICT(立訊公司)採購人員指使，以破壞公司設備，並拖延正崴在印度的開發案進行，而約定的代價是人民幣5萬元。

正崴在查獲本案後，已立即在印度當地警察局完成報案，同時，因犯案人是公司中國大陸籍工程師，所以也已在中國大陸地區進行報案，而相關犯案及自白書內容的真實性，則交由警方負責調查。

正崴遭破壞的機器設備損壞情形尚屬輕微，應可在幾天內完成復原，故不致延誤客戶的開發與量產時程。惟正崴向來秉持真誠、宏觀與盡責之經營理念，面對產業眾多競爭者亦是開大門走大路，商業往來皆遵循最高標準的道德要求，包括廉潔經營、無不正當收益、依照適用法令公開商業和財務狀況等相關訊息、在交易過程中遵守反腐敗法令、尊重智慧財產權、執行公平競爭之標準，以完全落實責任商業聯盟行為準則。

最後正崴表示，要譴責各種不當與不法的行為，並期望各方皆能遵守商業道德行為準則與法律界線。