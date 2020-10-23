服務有爭議 台灣大「花蓮好好看」暫時移除頻道內容

富邦集團旗下的凱擘公司申請跨區經營花蓮有線電視系統事業被國家通訊傳播委員會（NCC）否決，但台灣大旗下的台固媒體隨即向同集團台灣固網租網路，在9月中旬於花蓮地區推出「OTT TV」形式的「台灣大寬頻花蓮好好看」服務，在機上盒除了搭載市場上純網路的OTT TV的服務，也有80個衛星電視頻道內容，引發「究竟是OTT TV、還是變相經營有線電視」的爭議。

NCC本周派人在本周到花蓮地區觀測機房等設備，釐清網路架構、服務型態、電路接取對象、收視頻道等。NCC表示，台固先前表示是提供OTT TV服務，所以會請業者說明與有線電視或是MOD類型服務的差異。

在NCC進行實地調查前，台固已經將原本機上盒中內建的80個頻道與頻道表移除，目前在官網上銷售光纖上網搭配串流機上盒或是單獨視機上盒，但機上盒內容以KKTV、myVideo、HBO GO和LINE TV等OTT TV服務為主。NCC則表示，已經收集相關資料，內容處、平台處正在進行討論。

NCC發言人翁柏宗表示，NCC當然理解結合各項傳輸技術的FMC、數位匯流服務趨勢，但過去FMC是固網、行動和匯流(convergence)，現在的FMC是固網、行動和內容(content)，大型業者擁有完整平台與技術，有能力將許多內容送到家戶中，但內容要注意創新和差異化，並非大家都推類似的服務；同時也要注意到產業競爭，避免小業者不敵大業者的財務優勢而出現營運困難。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台固的「花蓮好好看」服務合法合規，本意也是希望花蓮地區的寬頻服務品質，希望民眾得到更好服務，相關的營運模式也是很多機上盒業者的策略。但既然主管機關正在研究這項服務，在還沒有獲得主管機關允許前，暫時不會推出頻道等相關服務。