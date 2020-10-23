疫情衝擊 傳夏普日本三重面板廠將解僱百名員工

外電報導，鴻海（2317）集團轉投資夏普（Sharp）受新冠肺炎疫情影響，旗下日本三重縣面板廠傳出縮小生產規模，並解僱百名勞工，其中多數為外籍勞工，對此，目前夏普總公司尚未回應。

日媒《中日新聞》報導，多位消息人士表示，夏普三重縣面板廠預定將在11月中旬解僱百名勞工，其中多數為菲律賓籍員工，主要受到新冠疫情影響，導致該廠縮小生產規模。

報導指出，夏普三重廠主要生產汽車用液晶面板等產品，去年也傳出因生產移往海外，在產能降低下，上百名外籍勞工工作天數被迫大幅減少。

據了解，本次傳出將被解雇的百名員工，主要是夏普透過第三方人力派遣公司找來的勞工。對此，目前夏普總公司尚未回應。

夏普三重廠今年因應新冠肺炎疫情，在配合日本政府防疫政策下，工廠部分空間挪為口罩生產，剛開始僅2條產線，日產能達15萬片，到今年7月為止，日產能更突破60萬片。

夏普今年將面板業務獨立為子公司，10月初宣布成立夏普顯示科技（SDTC：Sharp Display Technology），總部設在夏普龜山辦公室，由資深面板戰將桶谷大亥擔任會長。

據悉，夏普成立面板事業子公司，除了期盼透過將集團各事業體子公司化，藉此自負盈虧，提升經營績效外。另外，也希望分割為子公司，籌集更多外部資金，藉此擴大投入在新技術Micro LED研發。

夏普在今年8月底宣布收購日本顯示器公司（JDI）旗下白山工廠，預計砸下約3.9億美元。隨著白山廠進入夏普面板事業群，市場預期，未來白山廠將與三重廠業務進行整併，藉此提高生產效率。