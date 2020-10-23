美系外資看好兩題材 調高宏碁目標價到30元

外資近期陸續調高宏碁（2353）目標價，美系外資看好在Chromebook市場成長及新台幣升值，將有助提升獲利，調高宏碁今年到後年每股盈餘預估，重申買進評等，目標價由26.5元調高到30元；宏碁今（23）日股價開高走高。

美系外資表示，受惠於Chromebook筆電需求續強，推升宏碁第3季營收達800億元，季增22%，年增27%，表現優於市場預期。

美系外資指出，宏碁營收中，50%採美元計算、20%是人民幣、其他則是新興市場貨幣；在銷貨成本中約有75%採美元計算、15%是新台幣，其他則是以新興市場貨幣計算，因此，新台幣兌美元升值下，有助宏碁提升獲利。

美系外資調高宏碁今年至後年每股盈餘預估分別達1.76元、2元、2元，調幅分別為16%、28%、26%，重申買進評等，目標價調高到30元。

宏碁今(23)日以23.95元開高，一度拉升至24.75元，盤中漲幅3.79%。