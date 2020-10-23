聯電官司將底定 外資重申買進

聯電（2303）遭美國司法部控告侵害營業秘密等罪名可望有解，兩家外資最新報告認為6,000萬美元的解決金額將比預期來的低，重申買進及加碼評等，目標價分別上看38元、36元；聯電今（23）日開高震盪，一度再創2004年4月以來波段高。

聯電公告說明美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件進度，針對被美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

聯電說，預期法院近日將開庭審理，為此已和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金美金6,000萬元。根據雙方的討論，合理預期的可能解決金額為美金6,000萬元。

聯電與美國司法部的官司可望解決，美系及亞系外資最新報告同步認為，聯電將付出的解決金額較預期低，加上晶圓代工價格喊漲，重申聯電加碼、買進評等。

美系外資表示，聯電的官司是營運隱憂，在官司將底定下，加上晶圓代工價格調漲，看好聯電股價表現，重申加碼評等，目標價上看36元。

亞系外資認為，聯電原本恐將得付出5億美元的解決金額，現在可望大幅降低到6,000萬美元，對獲利的影響小，重申買進評等，目標價上看38元。

外資昨日買超聯電38,133張，高居個股買超冠軍，投信買超13,602張，自營商買超2,731張，合計三大法人買超54,466張，今日以33.8元開高，一度拉升至34元，再刷新16年波段新高，但盤中翻黑，一度下滑至32.4元，下跌0.6元。