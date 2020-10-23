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Chromebook動能猛 美系外資調高宏碁目標價到30大關

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）近期發表全新產品線，從商用、消費性、電競、創作者全線齊發，其中，Chromebook產品線再推新品，推出首款搭載高通Snapdragon 7c運算平台Chromebook，持續深化教育筆電市場。對此，美系外資看好Chromebook成長動能，加上新台幣升值有助提升獲利，重申「買進」評等，目標價由26.5元調高到30元，受利多消息帶動，激勵宏碁今（23）日盤中上揚逾3.5%。

新冠肺炎不見降溫，帶動遠距教學需求持續延燒，身為全球教育用筆電領導品牌廠的宏碁，今年以來持續受惠相關商機，且市場需求不見降溫，訂單能見度已看到2021年。

針對筆電市況，宏碁9月時曾釋出市場筆電需求暢旺，但供應端零組件持續缺貨，導致公司僅能滿足客戶三成需求，剩餘七成只能遞延逐月出貨的訊息；宏碁董事長陳俊聖指出，現在情況仍沒有太大的改變，需求端與供應端差距仍然非常大。

宏碁筆電持續供不應求，對此，美系外資在最新出爐的報告中表示，宏碁今年第3季營收約800億元，季增22%、年增27%，優於市場預期，主要是Chromebook筆電需求續強。在預期Chromebook產業今年全年出貨量將雙位數增長下，宏碁身為主要供應商將是最大受惠者之一。

此外，美系外資估算，宏碁營收組成中，有50%以美元計算、20%以人民幣計算，其他為新興市場貨幣；至於宏碁銷貨成本約75%以美元計算、15%以新台幣計算，其他以新興市場貨幣計算。當新台幣兌美元持續升值，將有助於宏碁獲利提升。

宏碁認為現階段是需求大於供給，甚至產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長。陳俊聖透露，近期接到歐非中東（EMEA）某國教育部次長來信，首先感謝宏碁交貨，然後催促剩下的訂單何時可以交（貨），接著又下了更多訂單。而且是先給貨款，要我們趕快交貨。

宏碁 筆電 新台幣

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