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鴻海威州6代線面板廠傳喊卡 轉生產醫療產品

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海。 歐新社
鴻海。 歐新社

鴻海（2317）集團威州廠再傳新變數，市場傳出，鴻海「威谷」6代線面板廠目標暫時喊卡，至於未來發展，仍視與威州政府協商成果而定，而鴻海現階段重點放在口罩、呼吸器及伺服器組裝三大項目。

美國總統大選即將到來，隨著民主黨、共和黨雙方攻防白熱化，由共和黨籍總統川普穿針引線招商的鴻海集團威州投資案成為大選焦點之一，也讓當地媒體及議員重新檢視鴻海投資進度。

市場傳出，鴻海在考量面板產業環境改變及供應鏈發展下，威州6代線面板廠項目目前暫時喊卡，集團正與威州經濟開發局（WEDC）協商；面板設備業者近期也透露，鴻海威州廠目前的確對相關設備沒有拉貨動作。

鴻海2017年與威州政府商定，將在威州打造最先進的10.5代面板廠，惟面板產業環境惡化，加上威州政府由共和黨執政換成民主黨，內外在情勢改變，也讓鴻海最終決定換成6代廠。

鴻海當時決定在美國威州設10.5代線面板廠，考量面板產業環境儘管嚴峻，但仍有發展空間，但隨後在中國大陸業者產能陸續開出後，市場環境一夕生變，鴻海若真的執意要蓋10.5代面板廠，恐將成為集團「大錢坑」。

目前，因應新冠肺炎疫情，鴻海威州廠跟隨趨勢，進而在廠區內設立口罩產線，日前也與醫療大廠美敦力（medtronic）合作，代工其呼吸器，剩下則是組裝伺服器。

針對威州投資案，鴻海集團先前指出，新冠肺炎疫情加速了全球技術市場的變化，鴻海今年8月開始與WEDC官員協商談判，儘管談判過程不如預期，但鴻海有信心最終能和WEDC恢復討論並達成協議。

人在美國的鴻海創辦人郭台銘隨後也發出聲明，強調鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，並繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級決策者仍然支持鴻海。

郭台銘表示，自鴻海與威州開始合作以來，世界已經發生了很大變化，但是鴻海對州的承諾並未動搖。市場條件和疫情改變了我們擴張的時機，製造計劃的細節以及我們的產品。路線發生了變化，但鴻海一直通過其威州的計劃向前推進。

鴻海 威州 面板

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