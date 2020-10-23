iPhone 12開賣湧排隊人潮 蘋概股卻表現冷淡

iPhone 12今（23）日在台灣開賣，雖然通路商仍有排隊人潮，但蘋概股今日開盤後的股價表現平平，包括遠傳（4904）等電信股也在平盤附近徘迴。法人表示，投資人比較關注在下周的Apple財報公布。

目前市場對iPhone 12反應不錯，台廠供應鏈第3季營收也受惠其中，日盛投顧總經理鍾國忠表示，上游零件廠的拉貨對業績供應已先行反應，接下來應該會對下游組裝的鴻海（2317）等業績較具貢獻。

不過，近期蘋概股的走勢相對和緩， 主要市場投資人關注Apple下周公布財報狀況，此外，今日為美國總統候選人川普與拜登第二次辯論，投資人相當注意今晚美股表現；投資人等待 Apple財報呈現正向之外，也會再觀察美國總統大選投票倒數階段的市場氛圍。

法人說，Apple財報預期會有正向表現，等美國總統大選告一段落，並且不會有突發狀況的話，台股應可望再由蘋概指標股領軍台股挑戰歷史高點。