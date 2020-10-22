宏達電耕耘VR有成 王雪紅獲終身成就獎

宏達電積極耕耘虛擬實境（VR）領域，今天宣布董事長王雪紅獲國際延展實境研究院（AIXR） 頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」（Accenture VR Lifetime Achievement Award）。

擔任AIXR程序委員會委員的ILMxLAB執行長貝克（Vicki Dobbs Beck）表示，「董事長王雪紅在虛擬實境產業向來是開創者，具遠見、敢冒險及總是大膽地超越消費者需求等特質，讓這一切從無到有，讓這一切不僅止於夢想，更進一步讓夢想成真。」

HTC董事長兼執行長王雪紅表示，這個產業正處於很令人興奮的時刻，因為目前仍是虛擬實境科技的探索時期，每一天都有新的應用內容產生，許多人、企業、學校與博物館等機構都相當期待虛擬實境科技無窮的潛力，並且將虛擬實境運用在共同協作、訓練、教育、醫療、藝術文化，甚至是全球環境永續性經營的探索等領域。

王雪紅進一步表示，虛擬實境科技很顯著地能讓人們產生同理心，這將對社會帶來許多益處，如增進人與人之間的理解，或讓人們更了解環境永續經營的重大挑戰，進而對社會整體產生正面影響，並拉近人與人之間的距離。

王雪紅投注了數百萬美元於VIVE Arts、VIVEOriginals及VR for Impact等具策略性的計畫中，讓更多人在人文藝術、博物館與美術館、電影及全球環境永續經營議題等領域看見虛擬實境所帶來的益處。

HTC於2015年與Valve進行策略性合作，將消費者端的虛擬實境系統帶進全球市場，更進一步應用於生理與心理的健康照護、教育、安全、藝術文化等領域，虛擬實境已滲透到人們生活的各個層面。

在2016年，HTC發表VIVEPORT高階虛擬實境應用程式商店，方便VIVE玩家搜尋娛樂，教育及探索體驗等各式的虛擬實境內容，訂閱用戶數隨著虛擬實境的普及而逐漸上升。VIVE X是1億美元的加速器計畫，專注投資延展實境領域的新創企業，2016年至今已投資超過100家公司，目前仍不斷增加期投資標的。