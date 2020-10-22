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盛群Q4業績 估年增一至二成

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商盛群（6202）總經理高國棟表示，今年營運高峰落在第3季，但第4季業績表現應只會比上季小幅減少，估計年增率10％至20％。而明年所需晶圓代工產能可望增加，目前約只取得與今年相當的產能，將分散至各代工廠爭取。

目前盛群大部分產品都在8吋廠生產，僅少部分如具AI功能的晶片在12吋廠生產。高國棟指出，盛群的合作晶圓代工廠包括聯電、台積電、漢磊、旺宏等，今年的支援代工產能大約比去年增加15％，若今年需求量是1，明年大約需要1.1至1.2，等於需要多出一至二成的產能支援。

至於晶圓代工價格方面，高國棟坦言，部分價格確實有被調漲，依照各製程不同，幅度約10％以內，但除非是急單，否則目前並沒有反映給客戶。他也預期，這波晶圓代工供需吃緊狀況可能到明年上半都不會紓解，而且現在連封測端也有產能吃緊情況，交期從20天延長到30至40天。

盛群累計前三季合併營收為39.59億元，年增17.7％。

晶圓代工廠 盛群

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