企業前瞻轉型 安永企業家獎得主分享經營心法

安永聯合會計師事務所今天舉辦「安永企業家獎」論壇，由安永企業家獎的企業家分享其經營企業一路走來的歷程，及在目前新冠疫情等因素影響全球經濟及大環境充滿不確定性的挑戰下，如何帶領企業走在趨勢前端，跨步邁進的前瞻策略及經營心法。

安永企業家獎是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家，在台灣邁入第16年。今年共有7位優秀企業家入圍最後決選，分別為中租控股董事⾧陳鳳⿓、⾦居開發總經理李思賢、⾧聲⼯業董事⾧⿈騰⿓、昶鼎騰國貿公司創辦人趙心綺、盟⽴⾃動化公司董事⾧孫弘、融程電董事⾧呂⾕清、麗明營造董事⾧吳春⼭（依公司名首字中文筆畫順序排列）。

安永所長傅文芳表示，後疫情時代全球面對經濟變動及不確定性，但台灣在政府的積極防護下疫情相對緩和，讓台灣的安永企業家獎能如期舉辦，更是亞太區第一個舉行實體活動，期望透過今年論壇，彰顯企業家們雄心壯闊、奮勇向前的精神。

此次論壇由2019安永企業家獎年度大獎得主-佳世達科技董事長陳其宏，分享如何帶領佳世達以聯合艦隊之成長策略成功逆轉勝，並設定在2022年內以醫療和解決方案等高附加價值事業達到高附加價值事業過半目標。

而今年入圍企業家其中6位也於論壇分享企業經營歷程及成功心法。其中⾧聲⼯業董事⾧⿈騰⿓專注設計高階印刷機種，挑戰美國市場，帶長聲走出一條屬於自己的路。長聲曾遭遇倒債、金融海嘯等諸多挑戰，但黃騰龍秉持決心經營，持續創新朝高階設備市場發展。

30年前創業之初，盟⽴⾃動化董事長孫弘帶領108位工研院同事創立台灣第一家的自動化整體解決方案公司，創業故事猶如「108條好漢」。新冠疫情帶動電商物流需求等的遠端商機，益助盟立增加訂單，孫弘也投入更多虛實整合技術研發，藉以掌握後疫情時代商機。

融程電董事⾧呂⾕清從最初的貿易代理做起，後來選擇轉型工業電腦，鎖定最難進入的船舶市場，因為他認為若能將產品賣到最難賣的地方，其他市場就容易進入，其策略果然奏效。展望未來十年，呂谷清鎖定車檢、警消安全、倉儲等國外競爭對手眾多的市場，期望以生產、技術、服務的優勢贏得更多商機。

至於台中歌劇院、故宮南院、台中市政府等知名地標建築，都由麗明營造打造而成。麗明營造創業以來經歷多次危機，包括金融風暴、接案虧損等，但董事長吳春山帶領公司持續挑戰突破，以誠信經營，逐漸獲得外界信任。在擁抱數位趨勢上，吳春山10年前早已將資訊科技融入營建工法，成立BIM部門及引進無人機，更有利掌握工程的安全性及進度。