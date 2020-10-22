宏碁筆電供不應求 陳俊聖：某國教育高層催貨又加訂單

教育用筆電持續供不應求，需求遠大於供應量，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（22）日指出，現在產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長，他透露，「歐非中東某國教育部次長直接寫信給我要貨，除了催促既有訂單外，還下了更多訂單。」

新冠肺炎不見降溫，帶動遠距教學需求持續延燒，身為全球最大教育用筆電品牌商的宏碁，今年以來持續受惠相關商機，且市場需求不見降溫，訂單能見度已看到2021年。

針對筆電市況，宏碁9月時曾釋出市場筆電需求暢旺，但供應端零組件持續缺貨，導致公司僅能滿足客戶三成需求，剩餘七成只能遞延逐月出貨的訊息。

陳俊聖指出，現在情況仍沒有太大的改變，需求端與供應端差距仍然非常大，宏碁現在先把關鍵零組件顧住，再想辦法把週邊零組件如面板兜起來，這是現在宏碁在怒力的地方。

不過，市場質疑，一旦新冠肺炎疫情在明年降溫，恐將導致這波筆電需求消失，因此對於2021年筆電展望保守看待，也讓市場好奇明年宏碁筆電展望。

對此，宏碁不預測明年上半年筆電市況，但認為現階段是需求大於供給，甚至產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長。

陳俊聖透露，近期接到歐非中東（EMEA）某國教育部次長來信，首先感謝宏碁交貨，然後催促剩下的訂單何時可以交（貨），接著又下了更多訂單。而且是先給貨款，要我們趕快交貨。

因應供需龐大缺口，宏碁採購持續上緊發條，公司目標從工廠組裝完到上飛機一天內完成，以應付現階段特殊狀況；此外，宏碁也打鐵趁熱，再度推出新款筆電產品。

宏碁21日舉行全球線上發表會，推出一系列筆電新品，從商用、消費性、電競、創作者全線齊發。其中，宏碁強攻教育市場，Chromebook產品線再推新品，推出首款搭載高通Snapdragon 7c運算平台Chromebook。