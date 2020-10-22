華擎Q4淡季不淡 明年三大產品線將全面成長

華擎（3515）營收連續兩季創單季新高，今年第4季淡季仍可望維持在第3季歷史新高水準，主要成長力道為主機板與顯示卡，展望2021年，顯示卡將會是成長最強的產品，主機板將會超越產業平均值的成長率，伺服器明年則會逐季成長。

華擎今（22）日舉行法說會，該公司2020年第2季營收47億元，創單季新高，第3季營收52億元，再創新高，上半年毛利率約20%，各產品線毛利率均是往上，上半年每股純益4.30元，第3季獲利尚未結算出來。

華擎總經理許隆倫表示，2020年第4季業績將持平第3季，伺服器與顯卡是上半年主要成長力道，第3季主機板與顯卡需求熱絡，第4季板與卡需求持續提升，伺服器向下降一些。

在個別產品方面，許隆倫說，2020年主機板第3季比第2季好，主要是在家工作，在家學習的需求，造成主板有較大漲幅，第4季維持第3季熱度。加上AMD有新的處理器，效能不錯，在11月發布後，會帶動中高階主板買氣。加上下個月有顯示卡發布，對11與12月的中高階主板買氣有促進效果。

顯示卡方面，他說，2020年第3季不如預期，因為AMD的供應量不夠，第4季AMD會推出新顯卡，供應會好一些，但仍無法滿足需求。由於AMD新產品的規格等各方面表現不錯，2021年將是顯示卡相當不錯的一年。

伺服器方面，他指出，2020年第2季最好，第3季回到正常水準，第4季較第3季下滑一點，2021年第1季，會比今年第4季好一些，伺服器在2021年將呈現逐季上升態勢。

他強調，新冠肺炎的影響是全球性的，只有台灣例外，歐洲、美國、中南美、東南亞，都影響很大，感染人數創新高，影響至少持續到2021年中，或甚至2021年底都沒有太大機會恢復正常。尤其客戶也認為，2021年上半年的需求，將維持今年下半年的熱度。

2021年展望，他說，明年三大產品線，主板，伺服器，顯示卡都會成長，並以顯卡成長幅度最高，因為華擎只做AMD，AMD在台積電產能很大，是第二第三大客戶，使得AMD的市占率會愈來愈高，協助華擎在顯示卡可以贏得更多市占率。2021年顯卡毛利會比今年好很多。

至於2021年的主機板，他說，今年1到5月華擎缺產能，現在產能問題解決了，所以明年會超越產業平均值。全球DIY主板市場規模，2019年4000萬片出頭，2020年會到5000萬片，年增20%，2021年成長5到10%。雖然今年商用桌機需求往下掉，但因為在家不上班，消費者桌機反而增加。

至於2021年的伺服器，主要成長動能，一是伺服器用的板子，二是伺服器整機（含處理器與記憶體），2021年伺服器主板單價將往上升，半成品伺服器（barebone）持平，伺服器系統產品明年會多做一點。2021年伺服器毛利有機會維持今年水準。