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宏達電董事長王雪紅 獲Accenture虛擬實境終身成就獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者宏達電（2498）創辦人、同時也是現任董事長及執行長王雪紅，獲國際延展實境研究院頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」。

擔任AIXR程序委員會委員的ILMxLAB執行長Vicki Dobbs Beck表示，王雪紅在虛擬實境產業向來是開創者，具遠見、敢冒險及總是大膽地超越消費者需求等特質，讓這一切從無到有，如此的領導力讓這一切不僅止於夢想，更進一步讓夢想成真。

AIXR執行長Daniel Colaianni表示，我們很榮幸宣布王雪紅為本屆Accenture虛擬實境終身成就獎得主，盼能激勵下一代先驅者打破限制，進行更多大膽的嘗試並持續研發數位科技，我們同時也時感謝Accenture的支持，讓我們能表揚如此的成就，持續滋潤這一塊正在成長茁壯的產業。

王雪紅表示，這個產業正處於很令人興奮的時刻，因為目前仍是虛擬實境科技的探索時期，每一天都有新的應用內容產生，許多人、企業、學校與博物館等機構都相當期待虛擬實境科技無窮的潛力，並且將虛擬實境運用在共同協作、訓練、教育、醫療、藝術文化甚至是全球環境永續性經營的探索等領域，虛擬實境真的是開啟美好未來的關鍵。

王雪紅投注數百萬美元於VIVE Arts、VIVE Originals及 VR for Impact等具策略性的計畫中，讓更多人在人文藝術、博物館與美術館、電影及全球環境永續經營議題等領域裡看見虛擬實境所帶來的益處。

在2016年，HTC發表了VIVEPORT高階虛擬實境應用程式商店，方便VIVE玩家搜尋娛樂，教育及探索體驗等各式的虛擬實境內容，訂閱用戶數也隨著虛擬實境的普及而逐漸上升。VIVE X是一億美元的加速器計畫，專注投資延展實境領域的新創企業，2016年至今已投資超過100家公司，目前仍不斷增加期投資標的。

虛擬實境 王雪紅

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