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工總舉辦台印度產業鏈結高峰論壇 簽四項合作備忘錄

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

由工業總會「亞太產業合作推動委員會」（CAPIC）與印度工商聯合會（FICCI）共同舉辦「2020台印度產業鏈結高峰論壇」今（22）日舉行，雙方鎖定電子製造、智慧城市暨綠色科技，及智慧車輛三個產業領域，配合線上媒合的方式積極落實雙邊產業對接，並洽簽四項合作意向書簽署，為台印度產業合作奠下基礎。

工總表示，本屆主論壇開幕式由工會「亞太產業合作推動委員會」印度分組召集人蘇亮、印度工商聯合會主席 Manish Sharma共同主持，邀請經濟部次長陳正祺、印度商工部次長Guruprasad Mohapatra、印度台北協會會長戴國瀾與駐印度代表代表處葛葆萱致詞。

印度近年來積極推動「印度製造」、「數位印度」、「智慧城市」，期望印度成為下一個世界工廠。為此，印度政府將電子製造列為重點發展項目，希望吸引更多外國投資，也期待台印電子產業能夠共同合作，促進更多業者前往印度佈局並建構完善電子生態鏈。

這次簽的四項合作備用中，在電子製造部分， 鑫創科技與印度Srikaryaa公司，在真無線（TWS）與抗噪（ANC）耳機的產品解決方案與關鍵技術，並協助印方在加爾各答建立產線，預期未來一年可創造新台幣3000萬營收； 岱暉公司協助Smile Electronics公司在邦加羅爾的廠區建立產線，就近供應印度電子供應鍊，並預期未來一年也可創造新竹3000萬營收。

在綠色科技方面，新浦樂生化科技與印度SB Packagings Pvt.Ltd針對印度農林廢棄物，共同研究開發綠色塑膠，促進經貿合作與整廠輸出，未來將結合台印能量爭取印度標案與CTCN計畫資源。

研華科技、達明機器人、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會及中國生產力中心，則與印方國營組織NITCON Limited合作籌組「綠色策略科技共創永續未來G-START產業鏈共創生態系」，爭取包含綠色智慧科技、智慧手臂、智慧儀控等商機與案場對接。

工總表示，基於台印度雙方產業發展的高度互補性，愈來愈多的業者表達對投資印度的興趣，加上台印度之間已簽署「台印度雙邊投資協定」及「優質企業相互承認協議」，提供雙邊業者在投資權益、及人身安全等方面，可獲得更多保障，預計未來可望再創造一波新的投資高峰，透過今年的論壇活動，讓雙方業者能夠積極進行交流討論，持續深化合作，共同開拓新的合作商機和商業模式。

印度 智慧城市

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