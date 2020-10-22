快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏達電董座王雪紅 獲Accenture虛擬實境終身成就獎

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

宏達電（2498）董事長及執行長王雪紅，獲國際延展實境研究院(The Academy of International Extended Reality，簡稱AIXR) 頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」(Accenture VR Lifetime Achievement Award)。

王雪紅表示，「能獲頒此獎感到十分榮幸，願將這份榮耀歸給所有一起做夢並一起實現夢想的團隊與夥伴」。

王雪紅強調，「這個產業正處於很令人興奮的時刻，因為目前仍是虛擬實境科技的探索時期，每一天都有新的應用內容產生，許多人、企業、學校與博物館等機構都相當期待虛擬實境科技無窮的潛力，並且將虛擬實境運用在共同協作、訓練、教育、醫療、藝術文化甚至是全球環境永續性經營的探索等領域，虛擬實境真的是開啟美好未來的關鍵」。

擔任AIXR程序委員會委員的ILMxLAB執行長Vicki Dobbs Beck表示，「王雪紅在虛擬實境產業向來是開創者，具遠見、敢冒險及總是大膽地超越消費者需求等特質，讓這一切從無到有，如此的領導力讓這一切不僅止於夢想，更進一步讓夢想成真」。

AIXR執行長Daniel Colaianni表示，「很榮幸宣布王雪紅為本屆Accenture虛擬實境終身成就獎得主，盼能激勵下一代先驅者打破限制，進行更多大膽的嘗試並持續研發數位科技，同時也時感謝Accenture的支持，讓我們能表揚如此的成就，持續滋潤這一塊正在成長茁壯的產業」。

Accenture負責延展實境部門的主管同時也是AIXR董事Nicola Rosa表示，「相較於以往，目前延展實境解決方案在企業應用的量與質已有很大的進展，讓企業能超越距離，有更多的機會進行共同協作與沉浸式體驗。很幸運在這個產業中有王雪紅這樣持續在最前線開發最新的技術與應用的先驅者」。

宏達電表示，各界肯定王雪紅除具有發展虛擬實境的遠見，還掌握到沉浸式虛擬實境所擁有改變遊戲規則的潛力，更進一步建立全面虛擬實境生態圈來驅動消費者與企業用戶使用虛擬實境。

宏達電說，2015年與Valve進行策略性合作，成功將消費者端的虛擬實境系統帶進全球市場，這個系統以具備房間規模移動的特性與雷射般精準的追蹤性能著稱。

宏達電強調，HTC持續擴張玩家在虛擬實境中能進行的動作，改善視覺的呈現，提升操控性能，優化人體工學，並為更高的回饋精準度開發眼球追蹤技術，在以上各種高階設備的精進與改良下，持續為虛擬實境產業設立新的標準。

宏達電表示，隨著企業將虛擬實境應用在訓練、協作、行銷及研發，更進一步應用於生理與心理的健康照護、教育、安全、藝術文化等種種領域，虛擬實境已滲透到人們生活的各個層面。

虛擬實境 王雪紅 宏達電

延伸閱讀

宏達電9月營收 勁揚89%

紀錄片《Awavena》奪艾美獎 宏達電王雪紅：與有榮焉

IC通路商全達 市場派奇襲 看見姜豐年影子

威盛旗下全達 爆經營權之爭

相關新聞

聯電與美方官司大致底定 未來將更專注發展這領域

全球市場研究機構TrendForce旗下半導體研究處表示，聯電（2303）（UMC）今日公告與美國司法部起訴之侵害營業秘...

Gogolook獲穩懋投資 將加速進軍日本

防詐領導品牌Gogolook經營陌生來電辨識軟體Whoscall，宣布再獲新一輪資金，由全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導...

宏達電董座王雪紅 獲Accenture虛擬實境終身成就獎

宏達電（2498）董事長及執行長王雪紅，獲國際延展實境研究院(The Academy of International ...

陳俊聖：台灣不能只有台積電 宏碁不能只有PC

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖今（22）日表示，「台灣不能只有台積電，因此宏碁不能只有PC」，宏碁這次全球線上發表...

台積電先進製程不斷推進 帶動明年相關設備需求

台積電（2330）持續推動高階製程，帶動相關的半導體設備及測試設備需求，半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）表...

宏碁也賣家電？ 揮軍空氣清淨機市場

宏碁（2353）昨（21）日新品發表會，除筆電產品線外，出乎外界預料，宏碁攜手旗下子公司宏碁智新，推出全新智慧家電子品牌...

聯電遭美國司法部提告營業祕密 採認罪協商罰金17億元

晶圓代工廠聯電（2303）遭美國司法部提告營業祕密刑事案件，該案在訴訟進行多年之後，今（22）日聯電表示，該公司已向美國...

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

聯電（2303）今(22)日發布重訊表示，台灣時間10月22日，公司就美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件（案號：U...

高通攻5G 晶圓一哥受惠

全球手機晶片龍頭高通20日宣布，將生產供5G電信網路設備使用的晶片，為美國大型科技公司首度跨足這個由歐洲和中國大陸公司主...

客戶搶料 不管價錢

美國將中芯國際列入黑名單，使得中芯大客戶兆易創新傳出編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受影響，引爆全球NOR Fla...

華邦獨吃新iPhone NOR大單

美國限制設備出口中芯國際帶來的台廠轉單效應發酵。市場傳出，蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體（...

華為力阻輝達收購安謀 可能擋下400億美元交易案

消息人士透露，針對美國繪圖晶片業者輝達（Nvidia）收購安謀（ARM）一案，華為等中國大陸科技公司已向大陸監管機關表達...

熱門新聞

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

大同易主 市場派奪7董事大勝

元大銀行董事長 范志強請辭

藥華藥仲裁案判賠48億元 執行長：將提出質疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。