宏達電董座王雪紅 獲Accenture虛擬實境終身成就獎

宏達電（2498）董事長及執行長王雪紅，獲國際延展實境研究院(The Academy of International Extended Reality，簡稱AIXR) 頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」(Accenture VR Lifetime Achievement Award)。

王雪紅表示，「能獲頒此獎感到十分榮幸，願將這份榮耀歸給所有一起做夢並一起實現夢想的團隊與夥伴」。

王雪紅強調，「這個產業正處於很令人興奮的時刻，因為目前仍是虛擬實境科技的探索時期，每一天都有新的應用內容產生，許多人、企業、學校與博物館等機構都相當期待虛擬實境科技無窮的潛力，並且將虛擬實境運用在共同協作、訓練、教育、醫療、藝術文化甚至是全球環境永續性經營的探索等領域，虛擬實境真的是開啟美好未來的關鍵」。

擔任AIXR程序委員會委員的ILMxLAB執行長Vicki Dobbs Beck表示，「王雪紅在虛擬實境產業向來是開創者，具遠見、敢冒險及總是大膽地超越消費者需求等特質，讓這一切從無到有，如此的領導力讓這一切不僅止於夢想，更進一步讓夢想成真」。

AIXR執行長Daniel Colaianni表示，「很榮幸宣布王雪紅為本屆Accenture虛擬實境終身成就獎得主，盼能激勵下一代先驅者打破限制，進行更多大膽的嘗試並持續研發數位科技，同時也時感謝Accenture的支持，讓我們能表揚如此的成就，持續滋潤這一塊正在成長茁壯的產業」。

Accenture負責延展實境部門的主管同時也是AIXR董事Nicola Rosa表示，「相較於以往，目前延展實境解決方案在企業應用的量與質已有很大的進展，讓企業能超越距離，有更多的機會進行共同協作與沉浸式體驗。很幸運在這個產業中有王雪紅這樣持續在最前線開發最新的技術與應用的先驅者」。

宏達電表示，各界肯定王雪紅除具有發展虛擬實境的遠見，還掌握到沉浸式虛擬實境所擁有改變遊戲規則的潛力，更進一步建立全面虛擬實境生態圈來驅動消費者與企業用戶使用虛擬實境。

宏達電說，2015年與Valve進行策略性合作，成功將消費者端的虛擬實境系統帶進全球市場，這個系統以具備房間規模移動的特性與雷射般精準的追蹤性能著稱。

宏達電強調，HTC持續擴張玩家在虛擬實境中能進行的動作，改善視覺的呈現，提升操控性能，優化人體工學，並為更高的回饋精準度開發眼球追蹤技術，在以上各種高階設備的精進與改良下，持續為虛擬實境產業設立新的標準。

宏達電表示，隨著企業將虛擬實境應用在訓練、協作、行銷及研發，更進一步應用於生理與心理的健康照護、教育、安全、藝術文化等種種領域，虛擬實境已滲透到人們生活的各個層面。