交大光電所慶40周年 元太捐贈電子紙智慧看板亮相

國立交通大學光電所本周末將成立交大光電系友會，並為這所全台第一間光電工程研究所，舉辦歡慶40周年系列活動。同時，業成（6456）GIS集團捐贈的世界唯一大型全觸控平板螢幕和智慧感測系統，和元太科技捐贈的電子紙智慧看板，將一併亮相。

光電科技在人類社會文明中扮演重要角色，對台灣科技產業發展更是影響至深。1980年，國立交通大學奉教育部指示，成立全台第一間光電工程研究所，為即將風起雲湧的光電科技新世代培養專業人才；如今交大光電系邁入第40個年頭，已培養國內與海外逾千名光電優秀尖兵，遍布產業界與學術界相關領域，為台灣光電科技打下良好基礎。

交大光電所表示，昨（21）日已配合科技部慶祝雷射發明60周年活動，交大光電偕同電腦公會在交大光復校區舉辦新竹場主題科學日，讓年輕學子了解交大是台灣最早開始雷射與光電相關研究的基地。明（23）日將舉辦智慧光電學術研討會，邀請吳詩聰榮譽教授、林尚佑講座教授、楊振寰榮譽教授與常瑞華講座教授，以線上視訊方式分享光電科技在AR/VR、奈米光學、量子光學與VCSEL三維感測領域的最新進展；同時揭幕由田家炳基金會捐贈的大型智慧顯示系統。

活動也邀請祁甡老師、王淑霞老師、潘犀靈老師、紀國鐘老師與謝漢萍老師細數交大光電40年來的點點滴滴。科技部工程司徐碩鴻司長、光電學會理事長孫慶成教授以及許多光電界貴賓、師生也將共襄盛舉。

藉由成立40周年之際，周六（24日）將成立交大光電系友會，選拔系友會會長及理監事成員。結合田家炳基金會捐贈的智慧顯示系統，以及業成GIS集團捐贈的世界唯一大型全觸控平板螢幕和智慧感測系統，和元太科技捐贈的電子紙智慧看板，將光電系教研空間升級成智慧光電的場域。

當日也將舉辦Play With Light科普電子紙智慧看板活動，讓返校參觀系友的孩子們在寓教於樂的氣氛下接觸光電科技，體驗先進的智慧光電場域，在下一代子弟心中埋下傳承種子。

交大光電所不僅是全台第一個光電研究教學單位，更在1986年成立台灣第一個光電博士班；2000年獲得教育部為期四年、總經費5億補助執行大學學術追求卓越發展計畫，奠定交大在基礎光學科技、尖端光電子材料元件、寬頻光通訊、光電系統、光資訊儲存的雄厚學術基礎。而後更向下紮根，於2004年成立全台第一個光電工程學系，形成完整的光電高等教育體系。