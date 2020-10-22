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晶睿 發表全新iNSIGHT系列開放平台智慧安防產品

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

安控大廠晶睿（3454）發表全新 iNSIGHT 系列開放平台產品，包含半球型攝影機 FD9392-EHTV-O 以及 AI-box邊緣運算裝置 IE9111-O。iNSIGHT 系列遵循為安防解決方案打造共通標準平台的國際開放安防聯盟 ( Open Security & Safety Alliance, OSSA )，象徵打破網路安防既有框架，並提供更多影像附加價值以及深度洞見。

晶睿表示，此系列兩款新產品也可在實體安防產品中採用開放式平台的未來，促使系統整合商、軟體開發商以及終端使用者共同創造開放、高效和智慧化的影像應用時代。

嶄新的 iNSIGHT 系列產品採用高通晶片(SoC)，可讓裝置配備更強大的機器學習以及邊緣運算能力。為強調其先進的通用性以及彈性部屬的兩大優勢，此系列也搭載由 Bosch 博世旗下新創公司 Security & Safety Things 開發的物聯網平台系統，標榜 Android 開放原始碼軟體架構，讓使用者和系統整合商可直接下載各種具備智慧影像分析技術的應用程式 App 至半球型攝影機 FD9392-EHTV-O。

對於既有安防系統，系統整合商可將應用程式即時下載至 iNSIGHT 系列的 AI-box 邊緣運算裝置 IE9111-O 進行運算分析，擴充升級一般網路安防系統至 AIoT 智慧安防系統。

晶睿開放平台事業處副總經理馬仕毅表示，過去安防解決方案各自獨立運作，製造商和軟體開發商不得不耗費龐大的資源在解決彼此的相容性。

晶睿在2018年參與創始成立國際開放安防聯盟，透過科技的創新打造影像真正的價值。在預見未來開放平台巨大的價值與商機下，此次透過發表全新的 iNSIGHT 系列開放平台攝影機以及 AI-box 邊緣運算裝置，不僅是我們的第一步，也是最重要的一步。目前此產品在國際市場上零售與停車的試產專案上都有正面的評價，台灣也已有政府單位開始採用，帶領產業擁抱物聯網並邁向共創的時代。

晶睿 軟體 物聯網

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