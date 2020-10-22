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騰輝衝刺5G 展出五大系列新材料

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今（22）日宣布，於台北南港展覽館TPCA 2020展會N0320攤位推出各種領域應用的產品，並提出五大系列包含軍工航天、5G通訊、雷達、半導體與散熱應用的新型號產品。

騰輝提到，自動駕駛與雷達的超高頻應用如高頻產品tec-speed 30.0 的鐵氟龍基材，可應用在77~79GHz汽車遠距雷達系統及微波通信雷達相關設備。

騰輝也說，工業與汽車應用的散熱金屬基板: 含括各種導熱範圍的tec-thermal 系列，可應用在汽車頭燈照明、功率轉換、電源及動力輔助方向盤等散熱需求應用。隨著電動車的市場普及，更是需要散熱材料改善性能，未來發展更具可能。

騰輝提到，展出用於Mini LED背光照明的VT-464GS材料，此類黑色與白色的類BT載板材料，專門設計使用在Mini LED的背光板，可應用在諸如電競筆電，汽車儀表與超高解析度電視，因為具有更高的解析度，可以無視陽光照射的高亮度，同時非常節能，是未來顯示設備的首選材料。

至於5G相關，騰輝指出，隨著第五代通信系統的普及和複雜的應用，對高頻/低損耗材料的需求和要求正在加速增長。騰輝也說，提供了高頻、高速一系列以tec-speed命名的材料，損耗值從0.004～0.0013，應用從sub-6G天線、功率放大器、微波雷達站、基站、網絡連接、儲存、數據交換與服務器等設備，均可提供匹配的產品滿足設計的需求，可一站式滿足5G的需求。

IC載板應用方面，騰輝提到，BGA、CSP和AIP等新型IC的興起，騰輝-KY跑在IC封裝基板產品開發的最前端，此次也適時推出了一系列相關應用的類BT或BT載板材料。

基於未來的技術與產業發展趨勢，騰輝強調，透過其不斷的創新與努力，在材料產業已佔有一席之地，尤其在各種特術殊應用領域的發展，已經取得可觀的成績，定能在技術要求不斷革新的未來需求下，持續提供各種滿足客戶需求的成熟產品並希望藉由公司原本已具備的全球布局，包括全球在地供應的既有優勢，與來自全世界各個國家的印刷電路板與終端應用客戶支持，分享騰輝的持續創新，為客戶提供一站式即時解決應用問題方案的能力。

4G 5G 電競筆電

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