台積電先進製程不斷推進 帶動明年相關設備需求

台積電（2330）持續推動高階製程，帶動相關的半導體設備及測試設備需求，半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）表示，明年設備產業續受惠半導體先進製程和5G應用帶動系統單晶片測試，預期明年整體半導體相關的測試及設備需求可望持穩。

愛德萬測試台灣ATE業務銷售事業處資深副總經理吳萬錕指出，台積電積極布局3奈米及以下晶圓先進製程，且台積電資本支出也呼應整體晶圓代工產業先進製程發展趨勢，前段先進晶圓產出量大，後段測試設備需求高。

吳萬錕表示，對於近幾年來測試設備發展方面，系統單晶片測試測備需求健康，5G和先進晶圓製程是兩大驅動力；動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND型快閃記憶體帶動記憶體測試設備，均可望帶動明年測試需求。記憶體測試設備起伏較大，韓系記憶體大廠是牽動相關設備市場的重要需求來源，愛德萬測試持續與韓系兩家記憶體客戶維持密切關係。

展望明年半導體測試設備需求趨勢，吳萬錕預期，明年產業需求仍將以半導體先進製程和5G應用為二大主軸，進而帶動系統單晶片測試需求，預估明年前3季系統單晶片測試設備需求可望穩健成長，記憶體、分檢機和探針卡設備需求持穩。