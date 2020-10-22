快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

力旺報喜 再度榮獲台積電2020年「最佳矽智財夥伴獎」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

矽智財供應商力旺電子（3529）2020年度再度榮獲台積電公司「嵌入式記憶體項目的最佳矽智財夥伴獎」，台積電公司OIP年度合作夥伴獎授予在台積電開放創新平台(OIP)表現卓越的合作夥伴，力旺表示，此獎項證明在過去的一年，力旺在下一代SoC與3DIC設計系統方面的優異表現。自台積電2010年創設此獎項以來，力旺已連續11年獲選為台積電公司的最佳矽智財夥伴。

力旺電子與台積電公司自2003年起展開合作，至今已於台積電的開放創新平台佈建超過510項矽智財，並且完成近1,550項新產品之設計定案（Tape-Out），同時間累計內嵌力旺電子矽智財之晶圓數已超過1600萬片，產品應用廣泛，包括IoT、智慧手機、車用系統與消費性電子等。

近年來力旺電子在台積電的先進製程持續有突破性的進展，該公司的NeoFuse矽智財已經於台積電的N5 平台完成驗證(Verification)，該矽智財在N6平台的特徵測試(Characterization) 也在近期便會有結果。

除了在先進邏輯製程的斬獲外，力旺電子也持續在各製程廣泛布局，包括65奈米CIS、55奈米BCD與28奈米HV平台，提供各類型應用的IC製造商全面且完整的平台布局。

力旺電子總經理沈士傑指出，力旺電子與台積電有著長期穩定的合作關係，非常榮幸力旺電子又再一次獲得台積電的肯定，未來，我們會繼續履行對客戶的承諾，不斷創新提供最高品質的矽智財產品。

台積電 力旺 矽智財

延伸閱讀

M31円星科技獲台積電OIP「特殊製程矽智財合作夥伴」獎

急自救！英特爾賣子公司給韓企，也將加速委外台積電？

台指期開盤跌79點 台積電期貨開跌3元

台積電ADR收低 仍較台北股價溢價逾11%

相關新聞

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

聯電（2303）今(22)日發布重訊表示，台灣時間10月22日，公司就美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件（案號：U...

宏碁也賣家電？ 揮軍空氣清淨機市場

宏碁（2353）昨（21）日新品發表會，除筆電產品線外，出乎外界預料，宏碁攜手旗下子公司宏碁智新，推出全新智慧家電子品牌...

聯電遭美國司法部提告營業祕密 採認罪協商罰金17億元

晶圓代工廠聯電（2303）遭美國司法部提告營業祕密刑事案件，該案在訴訟進行多年之後，今（22）日聯電表示，該公司已向美國...

高通攻5G 晶圓一哥受惠

全球手機晶片龍頭高通20日宣布，將生產供5G電信網路設備使用的晶片，為美國大型科技公司首度跨足這個由歐洲和中國大陸公司主...

客戶搶料 不管價錢

美國將中芯國際列入黑名單，使得中芯大客戶兆易創新傳出編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受影響，引爆全球NOR Fla...

華邦獨吃新iPhone NOR大單

美國限制設備出口中芯國際帶來的台廠轉單效應發酵。市場傳出，蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體（...

華為力阻輝達收購安謀 可能擋下400億美元交易案

消息人士透露，針對美國繪圖晶片業者輝達（Nvidia）收購安謀（ARM）一案，華為等中國大陸科技公司已向大陸監管機關表達...

宅經濟帶動顯示器景氣 群創：面板看旺到明年

群創董事長洪進揚昨（21）日表示，面板產業目前處於需求成長、韓廠退出供應減少的情況，業績會好到今年底，甚至明年全年，因為...

牧德跨界新領域 揪團久元、陽程、賦盈搶市

自動光學檢測（AOI）股王牧德昨（21）日宣布，攜手久元、陽程、賦盈等三家廠商結盟， 為布局5G、Mini LED、汽車...

受惠蘋果新機及5G應用 PCB業產值衝高達6,721億

台灣電路板國際展會昨（21）日登場，台灣電路板協會估計，受惠蘋果新機iPhone 12系列與5G多元應用，台資PCB廠今...

因應蘋果要求 台積電120億綠債12月發行

台積電在大客戶蘋果要求下，承諾於2050年底前全球據點將全使用再生能源，因此積極參與ESG（環境永續、社會參與與公司治理...

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

台積電是許多人搶破頭都想擠進的公司，一名網友表示28歲時靠親戚引薦進台積電當作業員，年薪、年終加分紅可達70萬以上，問卦這樣在南部算是逆轉人生了嗎？文章引起網友熱議，更有網友嗆，「學店能進台積電祖墳冒青煙啦」...

熱門新聞

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

大同變天 林郭文艶發聲明：將全力守護大同百年基業

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

經濟解析／股東會近百的出席率 打敗了大同的百年人治

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。