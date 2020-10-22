M31円星科技獲台積電OIP「特殊製程矽智財合作夥伴」獎
矽智財開發商M31円星科技（6643）受台積電（2330）認可並獲頒「2020年特殊製程矽智財合作夥伴獎」。台積電開放創新平臺（OIP，Open Innovation Platform®）年度獎項，旨在表彰產業生態系統之合作夥伴，如M31 円星科技，在實現下一世代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計方面所做的卓越貢獻。
該獎項的頒發是基於M31下列幾項已完成產品的傑出表現：特殊製程28nm嵌入式快閃記憶體之SRAM編譯器、特殊製程28nm高壓工藝之SRAM編譯器、特殊製程90nm BCD+ (Bipolar-CMOS-DMOS+)之標準單元庫，GPIO，以及SRAM編譯器
M31董事長林孝平表示，M31和台積電自2012年開始建立長期的合作關係。我們很榮幸能再次獲得台積電的獎項，這份殊榮也代表著更大的責任與更重的承擔。未來，我們仍持續秉持著精品矽智財的理念與初衷，以及對客戶的承諾，不斷精進創新，以提供更高效能的產品與更高品質的服務。
台積電資深處長Suk Lee也表示，恭喜M31榮獲2020年度台積電特殊製程矽智財合作夥伴獎。希望我們持續保持合作關係，以解決客戶的設計挑戰，並擴展PPA優化設計平臺的發展，以滿足智慧手機、高速運算、車用電子、人工智慧、機器學習和物聯網等相關應用的需求。
年度OIP最佳合作夥伴的頭銜授予在設計，開發和技術方面，加速晶片創新達到最高標準的合作夥伴。M31円星科技表示，將持續與台積電合作，以採用台積電最新技術的認證解決方案和服務，實現下一代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計。
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