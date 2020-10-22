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聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

聯電（2303）今(22)日發布重訊表示，台灣時間10月22日，公司就美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件（案號：United States v. United Microelectronics Corporation,et al., 3:18-CR-00465 MMC）提出建議量刑書狀。

聯電表示，就被美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

聯電預期法院近日開庭審理本案。為此，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金美金6,000萬元。根據雙方的討論，合理預期的可能解決金額為美金6,000萬元（約17.3億元新台幣）。惟此解決方案尚待法院核准。

聯電

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