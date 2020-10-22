高通攻5G 晶圓一哥受惠

全球手機晶片龍頭高通20日宣布，將生產供5G電信網路設備使用的晶片，為美國大型科技公司首度跨足這個由歐洲和中國大陸公司主宰的市場。

高通高階晶片目前主要在台積電生產，業界認為，高通首度進軍5G電信網路設備晶片市場，未來也將與台積電密切合作。隨著全球電信網路設備龍頭華為遭美方封殺，華為基地台晶片業務同步受重挫，高通挾既有手機晶片優勢跨足局端的基地台設備有相當優勢，有望爭食華為釋出的市場缺口，為台積電帶來更多高階製程新訂單。

高通已是手機晶片最大供應商，供應的晶片包括將手機連結到5G無線數據網路的數據機晶片，但在5G基地台及電信商採購的其他基礎設施市場，是由芬蘭諾基亞、瑞典愛立信取得主導地位，在美國切斷半導體供貨前，是中國大陸的華為占優勢。