美國將中芯國際列入黑名單，使得中芯大客戶兆易創新傳出編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受影響，引爆全球NOR Flash市況新一波熱潮。華邦透露，客戶擔心缺貨，積極儲備庫存，該公司產能滿載，供不應求，客戶甚至不談價錢、直接下單。

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際已確認，美國商務部工業與安全局已向中芯部分供應商發出信函，限制向中芯出口部分美國設備、配件及原物料，而且供應商須事前申請出口許可證後，才能繼續供應中芯。

由於中芯國際是大陸最大NOR晶片廠兆易創新最重要的代工廠，中芯生產狀況恐因美方限制而受影響，直接衝擊兆易創新出貨。儘管兆易創新持續對外宣稱供貨沒問題，但仍引發客戶憂慮，陸續有網通、筆電及消費性產品客戶對華邦、旺宏等台廠提出希望能增加供貨量的需求。

華邦透露，大庫戶新機拉貨動能強勁，加上部分客戶預先備庫存，目前該公司NOR Flash產能持續滿載。