宏碁切入空氣清淨機 推全新品牌「acerpure」

看好智慧家電趨勢，空氣品質問題日益受到消費者重視，宏碁（2353）旗下宏碁智新今日宣布推出全新acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，跨足空氣清淨消費市場。

宏碁日前為擴大智慧空氣品質解決方案業務，分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並將子公司命名為宏碁智新股份有限公司 （AcerPure Inc.）。

宏碁今日表示，宏碁智新以「科技改善人類的生活品質」視為企業重要使命，致力提供各式高效率、高智能的潔淨科技產品，期許旗下acerpure新品牌能為消費者結合「智慧」與「清新」的全新生活風格。

acerpure全系列搭載三效HEPA高規濾網，可過濾PM1.0微粒及99.97% 的0.3µm懸浮微粒與去除細菌；搭配智慧偵測PM1.0功能，以多段燈號即時顯示空氣品質變化，並智慧調節清淨機運轉模式；acerpure系列以簡約俐落的設計外型與高效空氣淨化力，打造居家、辦公的新世代生活風格。

宏碁智新董事長侯知遠表示，受疫情影響，民眾長時間處於室內同時帶動人們對居家空氣品質的重視，針對循環對流、懸浮微粒或細菌等有害物質的隔離過濾或去除、除臭靜音等淨化設計，消費者的意識與要求都日益提升。宏碁智新以AI偵測與數據分析技術為核心，結合擅長的空氣品質解決方案，打造全新acerpure 空氣清淨機，跨足消費市場延展生活風格產品版圖，締造出關鍵的品牌價值。

自10月22日起，acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機在指定平台acer官方線上通路（Acer eStore）、PChome24購物、 MoMo購物網、 Yahoo購物中心上市開賣，售價分別為新台幣10,990元與35,000元。

宏碁智新預計2020年第4季進軍亞太市場，陸續於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼問世，搶攻空氣清淨商機。