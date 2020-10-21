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看過來！宏碁攜手Porsche Design推頂級筆電

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁與Porsche Design公司宣布全新合作，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆記型電腦Porsche Design Acer Book RS。圖/宏碁提供
宏碁與Porsche Design公司宣布全新合作，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆記型電腦Porsche Design Acer Book RS。圖/宏碁提供

宏碁（2353）今（21）日舉辦新品發表會，會中宣布與Porsche Design公司全新合作，結合宏碁在技術創新及全球資通訊領域的經驗與Porsche Design功能設計理念及工程思維，兩間頂尖公司皆致力提供獨特且先進的產品研發，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆記型電腦Porsche Design Acer Book RS。

全新Porsche Design Acer Book RS最高搭載第11代Intel® Core™ i7處理器及NVIDIA® GeForce® MX350顯示晶片，全金屬機殼打造，同時保有1.2公斤的極致輕便。 此外，機身上蓋覆蓋一層碳纖維外殼，此特殊材質具有輕盈且強韌的特性，數十年來被大量採用於賽車設計之中，非常適合追求潮流趨勢的專業工作者。

Porsche Design Acer Book RS是宏碁與Intel共同研發並經Intel Evo驗證，以滿足消費族群在電池續航力、即時喚醒、電池壽命及快速充電等使用體驗，讓使用者得以順利完成手邊的工作。

宏碁共同營運長高樹國表示，Porsche Design Acer Book RS是宏碁與Porsche Design公司令人興奮的合作結晶，將宏碁在科技上的專業技能與Porsche Design設計實力，打造出結合時尚及電腦效能的完美頂級產品，不僅具備雋永的美學設計風格，更擁有出色的效能體驗。

Porsche Design集團執行長Jan Becker說，宏碁40多年來的產業經驗及卓越的成績表現，與Porsche Design致力與合作夥伴推出出色產品的承諾一致。此次合作，很高興以Porsche Design Acer Book RS與宏碁開啟了新的合作，實現了我們品牌的核心價值，並在效能及設計風格豎立全新標竿。

Intel公司副總裁暨筆記型電腦用戶平台總經理 Chris Walker指出，Intel Evo平台透過深入的共同研發及驗證過程，顛覆消費者對筆記型電腦的期待。通過Intel Evo認證的Porsche Design Acer Book RS機種搭載第11代Intel® Core™處理器及Intel® Iris® Xe顯示核心，能為現代工作及娛樂提供高效能、即時回應及電池續航力。

Porsche 宏碁 Intel

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