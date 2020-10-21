凡甲現金減資25% 看好伺服器與筆電發展

連接器大廠凡甲（3526）今（21）日表示，將現金減資25％，股東每股可退回2.5元；主要是因爲高速連接線量產順利，資本支出告一段落，目前沒有資金需求，便把閒置資金退還股東，並能調整資本結構，提升股東權益報酬率。

凡甲發言人陳忠毅今天表示，目前該公司股本為7.29億元，擬辦理現金減資1.82億元，減資後資本額為5.46億元，減資比例為25%，此減資案將舉行股東臨時會討論透過，呈主管機關申報後生效，並由股臨會授權董事會，另訂減資換股基準日，可能落在2021年3、4月完成。

凡甲是連接器大廠，目前筆電產品占營收不到四成，車用產品占不到一成，其餘為伺服器連接器產品，目前營收占比最大的應用為伺服器。

凡甲表示，該公司發展伺服器用線，台灣六家伺服器組裝廠，都有向凡甲拿料，主要是高功率／高速／大電流連接器，而且是可折式，符合現在越做越小的伺服器空間，蘇州二廠在2019年底量產，出貨量逐步穩定放大。

雖然英特爾伺服器新處理器平台10奈米的 Ice Lake在2021年第1季上市，使得目前處於平台轉換期，凡甲認為，雖然面臨平台轉換期，要去化庫存令終端客戶觀望，但有高速院算、大數據、人工智慧、5G等應用出籠，伺服器用線長期無虞。

另外，因疫情催生在家工作、娛樂、教育等需求，凡甲表示，2020年第2季筆電用線暢旺，第4季淡季不淡。

同時，凡甲也具有車用電池連接器技術，主要向中國大陸的自主品牌出貨，該公司指出，2020年第3季中國大陸車市回溫，預期車用產品第4季優於第3季，2021年大陸車市復甦後，將對營收有明顯貢獻。