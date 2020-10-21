Fitbit運動手環Inspire 2登台 同步推Premium訂閱服務

智慧穿戴裝置業者Fitbit 宣布旗下具備最新技術、健康與運動功能的運動手環 Inspire 2 將在23日起在台上市，旗下最先進的健康智慧手錶 Fitbit Sense 與 Fitbit Versa 3 預計於10月底上市，而針對健康資訊分析的Fitbit Premium 訂閱付費服務，即日起同步在台開放用戶使用。

Inspire 2電池續航力提升至 10 天以上，新增更多健康與健身功能，例如活動區間分鐘數 (AZM) 紀錄，並享有一年免費 Fitbit Premium 試用。

Fitbit宣布，Fitbit Premium 正式登台，為用戶提供更深度且完整的健康加值服務，每月月費為新台幣 150 元，年費為新台幣 1,490 元。可搭配任何 Fitbit 裝置，將用戶的活動、睡眠與心率紀錄串聯，獲得更深入的資料分析結果，以及更個人化的詳細報告。除了提供多種睡眠工具，還提供數百個鍛鍊內容，激發動力的遊戲和挑戰，活動、睡眠和營養指導計劃，以及可與醫療團隊分享的健康報告，全部都可從 Fitbit App取得。