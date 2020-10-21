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加速打造南部科技廊道 政委視察橋科開發進度

中央社 / 高雄21日電

為推動南部科技廊道，行政院政務委員張景森今天到橋頭科學園區，與高雄市副市長林欽榮共同視察橋科開發進度。張景森說，希望了解高市需中央協助事項，加速打造南部科技廊道。

高雄市政府經濟發展局發布新聞稿指出，張景森邀環保署、營建署及科技部代表視察橋科，他強調，中央將成立跨部會機制協調橋科發展，並指示農委會及環保署，對有機農業示範區設置及高屏空污總量管制檢討給予協助，推動南部科技廊道成形。

張景森說，近期高雄半導體與電子材料投資熱絡，日月光、國巨等國際大廠紛紛加碼擴廠。中央也與高市府共同加速橋科開發，並積極向國際大廠招手，預計明年底開放企業選地建廠，盼串連南科、路科、橋科及楠梓加工區，打造南部科技廊道。

林欽榮則說，橋科是帶動高雄產業轉型的重要政策，更是南部科技廊道關鍵核心，高雄市長陳其邁也特別關心橋科進度，指示經發局引入半導體、航太、智慧機械、智慧生醫與AI軟體服務等高科技產業進駐，打造台灣最有價值半導體產業聚落。

經發局指出，未來橋頭科學園區將提供進駐企業稅捐、租金優惠，以及租稅和融資利息補助等方案，吸引國際科技大廠投資，預計共將創造1萬1000個就業機會，吸引優秀科技人才回流高雄，讓高雄青年不再北漂。

張景森 半導體 高雄市 南科

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