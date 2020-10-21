私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

台積電是許多人搶破頭都想擠進的公司，一名網友表示28歲時靠親戚引薦進台積電當作業員，年薪、年終加分紅可達70萬以上，問卦這樣在南部算是逆轉人生了嗎？文章引起網友熱議，更有網友嗆，「學店能進台積電祖墳冒青煙啦」。

原PO在PTT上發文表示，他本身是南部私立野雞科大畢業，第一份工作在電信行薪水23K，第二份工作是傳產業薪水26K，28歲靠親戚引薦進去台積電當作業員，五個月輪班一次，年薪、年終加分紅可達70萬以上，且現在台積電大部分的工作都可以坐網咖操作機器，雖然台積電跟以前比起來涼了許多，但原PO問卦在南部這樣算是逆轉人生了嗎？

貼文一出，引起許多網友熱議，「南部有30k、勞健保、正常的放假，已經要偷笑了」、「識別證上寫TSMC已打趴90%外面的公司」、「南部年薪70萬過的比台北140萬還舒適，光房貸就差很多」、「別人家的親戚果然不會讓我失望」、「當然是翻轉人生，大家花一樣的時間，為何浪費在只領30K的工作上？」、「TSMC識別證拿出來隨便都交到女友」。

不過也有網友酸原PO，這樣的薪水根本不到逆轉人生，且跟學歷也沒關係，「原來台積電的作業員薪水這麼低，這樣是多逆轉」、「是靠『親戚』逆轉人生，要講清楚，早該靠親戚進去了」、「的確是逆轉，但跟學歷一點關係也沒有，你又不是靠自己」、「投對胎能靠親戚是真的反轉人生啦」、「學店能進台積電祖墳冒青煙」。