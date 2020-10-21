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微星全台首支無人車隊成形 再添智慧長照生力軍

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
MSI微星科技全台首支無人車隊成形 ，再添智慧長照生力軍。圖／微星提供
MSI微星科技全台首支無人車隊成形 ，再添智慧長照生力軍。圖／微星提供

微星（2377）今（21）日表示，該公司預見未來照顧人力不足而開發「智慧生活照護解決方案」，以清福養老院為示範場域，率全台之先，以MSI微星科技AMR (Autonomous Mobility Robot)運輸平台為基礎的「無人車」導入長照中心執行運送餐點、換洗衣物、床單與備品等日常任務，讓照服員的專業能力能完全運用在長者的照顧上，提升長照的品質。

以清福養老院為例，每天長輩用餐時間是最繁忙的時刻，原本養老院內16間長照機構、816份住民的餐食全靠人工運送，照服員光是到中央廚房取餐、等待電梯、核對餐食到張羅長輩用膳要耗費不少時間。現在，無人車隊運送餐點的服務由MSI微星科技擔任總籌，依據清福養老院旗下各長照機構的場域及送餐需求來規劃，大量節省照服員來回奔波的人力。

另外，MSI微星科技的AMR運輸平台上可以依環境及功能需求自由裝載不同功能性的模組，除了供餐服務之外，也可以應用在醫療場所進行空氣品質監測、主動消除病毒、發燒訪客檢出、公共衛教推播、醫療器材、病人及供餐的運輸，真正做到隨時隨地主動防疫的能力，讓醫療院所的防疫工作更加地完善與妥適。

「MSI微星科技在清福養老院的場域驗證跨出了重要的一步，未來無人車隊除了在大型長照機構使用外，醫院、高齡者住宅也有導入的機會，MSI微星科技將無人車的應用從工業流程自動化應用於長照業的數位轉型，將為同樣是高度勞力密集的照護產業帶來不同風貌。」MSI微星科技客製化產品事業本部業務課協理黃亞密表示。

微星 長照 養老

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