中華電信布局5G應用 推《i聽聽》有聲內容

全球出版市場正邁向用聽取代閱讀的聽書風潮，中華電信（2412）近年積極布局5G應用服務，更看準市場需求，在數位有聲內容風起之時，跨域結盟智趣王數位科技，推出《i聽聽》服務，內含超過30,000首跨領域、跨產業的數位有聲內容，成為第一家投入綜合性有聲內容市場的電信業者。

中華電信表示，《i聽聽》分為聽書、聽節目、聽新聞三大單元，以聽節目(Podcast)收聽佔比最高，只要透過隨身手機、平板等載具，就能點播收聽且音頻種類多元，有主播與來賓對談、作家或書評分享，或專家學者分享綜合知識內容。聽書單元讓書籍改以有聲書姿態重生，除全文朗讀，也有作家說書、書籍分享與工具書學習等多元形式展現。

中華電信表示，近年推動行動網路與數位內容發展，觀察影視、音樂、互動童書、線上課程等服務，知識付費觀念正逐漸成形，透過推出《i聽聽》，帶領綜合性有聲內容走向付費訂閱，聽眾每月支付小額費用，即可享有平台海量內容無限收聽，而內容商與播客也能依內容點閱率獲得版稅收入，形成聽眾、播客與平台三贏的商業模式。在良性循環之下，國人能享有更多、更優質的數位閱聽體驗，進而促成有聲內容產業成長茁壯。

即日起，新加入中華電信會員，享《i聽聽》7天免費試用優惠；申辦中華電信精采5G或大4G資費方案，不論是購機或單辦門號，搭配精采Hami包選擇《i聽聽》，每月只要99元﹙原價149元﹚，年約方案享每月8折優惠價119元，平均一天不到4元。