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華碩AI分析系統 助心血管判讀與臨床決策

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
華碩發表「頸動脈超音波影像AI分析系統」，結合前瞻AIoT技術，提供醫護端更高效的輔助工具。圖/華碩提供
華碩發表「頸動脈超音波影像AI分析系統」，結合前瞻AIoT技術，提供醫護端更高效的輔助工具。圖/華碩提供

華碩（2357）積極布局智慧醫療，今發表「頸動脈超音波影像AI分析系統」，結合前瞻AIoT技術，提供醫護端更高效的輔助工具，守護民眾健康。

華碩全球副總裁張權德表示，AI與檢測儀器整合是華碩智慧醫療的發展重點，此次推出的頸動脈超音波影像AI分析系統，集結領先業界的AI及無線傳輸技術，期待推廣至更多醫療院所，降低健康風險。

「頸動脈超音波影像AI分析系統」可輔助醫師及相關醫療人員快速判讀頸動脈狹窄程度與血流變化，早期評估腦中風風險；內建多種超音波影像編輯與管理功能，亦支援DICOM（醫療數位影像傳輸協定）標準化的多種影像格式存取，與醫院系統常用功能相輔相成，最大的優勢在於彈性化架構，支援Android/iOS/Windows多種作業環境，操作介面簡易上手，搭配華碩可攜式超音波，於篩檢或術後追蹤能發揮快速、方便且不受場域限制的優點，提升醫護人員臨床判讀與決策效率。

華碩 醫護人員

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