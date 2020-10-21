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華碩導入微軟Microsoft Teams 全球布署混合辦公

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
Microsoft Teams協助華碩全面強化行動力、協作力、溝通力與生產力。圖片由左至右為台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉、華碩企業智能數據開發中心處長關麗美。 圖／華碩提供
Microsoft Teams協助華碩全面強化行動力、協作力、溝通力與生產力。圖片由左至右為台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉、華碩企業智能數據開發中心處長關麗美。 圖／華碩提供

疫情影響全球的經濟環境，迫使各產業重塑工作流程及維運模式。微軟日前揭「混合辦公」模式將成為亞太區企業新常態，華碩（2357） 超前部署，導入一站式生產力溝通平台Microsoft Teams，憑藉堅實數位基礎及創新企業文化，在三個月內迅速完成全球各營運據點的建置，讓員工在最短時間內無痛適應疫後新常態，打造更彈性、更高效的工作環境，全面強化現代化企業必備的行動力、協作力、溝通力與生產力，顯見愈來愈多企業逐步落實混合工作模式，亦重新思考如何活用數位技術增強企業韌性，在瞬息萬變中提升應變能力並確保業務續航力。

當企業在導入新數位化工具或是提升既有工具時，大多會遇到移轉時陣痛期、員工適應不良而產生排斥聲浪等挑戰，華碩從布局導入Microsoft Teams後卻能夠在三個月的時間內，便順利完成龐大且涉及不同地域的內部溝通平台轉換，除了因應疫情影響而加快腳步之外，最關鍵的來自兩大原因：一則是本身具備穩固的數位基礎，減少移轉阻力，一則是以實際行動擁抱創新的企業文化。

從領導階層的大力倡導、與微軟共同舉辦Microsoft Teams線上線下工作坊進行多次內部訓練、再到員工問卷了解回饋以優化改善，華碩都全力協助所有員工縮短面對數位工具的適應期，並將策略擴及華碩全球據點，在全球疫情尚未消停的變動時局中站穩腳步。

華碩企業智能數據開發中心處長關麗美表示，作為一個數據驅動且積極創新的公司，華碩持續走在數位轉型的最前端，致力提升客戶與產品體驗。華碩與微軟長期且緊密的合作，更是幫助華碩在變動時局中能夠持續提供一致且優異服務品質的重要夥伴，並憑藉堅強的數位科技實力和創新企業文化兩大優勢，因此能成功在短期間實踐混合辦公願景。

過去半年，華碩全球平均每天舉行近1,000場的Microsoft Teams線上會議，與會員工數量超過2,000人。Microsoft Teams所帶來的行動力、高協作效率及強大整合性，讓華碩能夠持續透過數位化溝通賦能員工，推動更多產品創新。

微軟與華碩未來也計畫以Microsoft Teams為中心擴展更多應用的開發合作，幫助華碩員工從洞察自身工作流程開始，運用科技提升合作效率與生產力，簡化內部工作流程並提升工作效率，並在Microsoft

華碩 微軟

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