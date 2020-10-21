蘋果iPhone 12全系列採OLED面板 華邦電可望受惠

蘋果新機iPhone 12系列首次全系列採用OLED螢幕，記憶體廠華邦電（2344）今年在iPhone新機擴大全系列使用OLED面板下，對外掛NOR Flash晶片增加，預期華邦電可望受惠。

華邦電過去就是三星面板主要NOR Flash供應商，在蘋果前幾代手機產品，包括iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro機種中，均供貨OLED面板外掛的NOR Flash 晶片，蘋果去年發表的 iPhone 11 Pro，則由華邦電與陸廠兆易創新供貨。

今年蘋果iPhone 12 系列新機全數採用OLED面板，由三星、LG供貨，華邦電在外掛NOR Flash 晶片上可望持續受惠，尤其今年蘋果新款手機全系列均使用OLED面板，對相關的NOR Flash 晶片需求量可望超過去，對華邦電後市出貨將明顯助益。

華邦電今年以來營運預期，公司方面原本一路保守，但前3季實際開出的成績單卻是持續優於原先的保守預期，尤其是進入下半年之後，華為在禁令生效前，提前大動作拉貨並擴大庫存水位，使得華邦電NOR Flash 產能出現滿載，第3季底再有蘋果新機的拉貨添加動能，市場法人估計，華邦電訂單能見度可望已到明年第1季。