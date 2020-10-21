高通宣布 XR企業計畫參與成員數倍增
晶片大廠高通於今（21）日宣布，其高通XR企業計畫，從2019年企業穿戴式技術高峰會揭幕以來，參與成員數已增加一倍。
高通XR企業計畫主要是想加速各產業導入延展實境（XR）技術，也就是虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，包括工程與營建、航太、汽車、教育、娛樂、食品與飲料、醫療保健、製造、零售、運輸與旅遊業等領域。
高通強調，在上述計畫實施的第一年，高通XR企業計畫成員便已為數個產業帶來顛覆性發展。如遠距醫療VR解決方案供應商XRHealth，經由高通XR企業計畫與Pico Interactive合作，現在XRHealth將其VR醫療平台預先安裝在搭載Snapdragon的Pico VR裝置中，可因應遠距醫療及符合社交距離的醫療解決方案需求。
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