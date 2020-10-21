美光：將量產首款搭載LPDDR5 DRAM的多晶片封裝uMCP5

美光科技今（21）日宣布推出業界首款搭載 LPDDR5 DRAM 的通用快閃記憶體儲存（UFS）多晶片封裝 uMCP5。美光的 uMCP5 現已準備進行量產，該產品在緊密設計的封裝中結合高效能、高容量和低功耗的記憶體和儲存空間，使智慧型手機能夠以更快的速度和功耗效率處理資料密集型 5G 工作負載量。

uMCP5 專為次世代 5G 裝置設計，可輕鬆快速處理和儲存大量數據，而不影響效能或功耗。高效能記憶體和儲存裝置讓 uMCP5 得以全面支援 5G 下載速度，且能同時執行更多應用程式。

美光曾於今年3月時宣布 uMCP5 產品送樣，以此為基礎，美光所推出的 uMCP5 作為首款搭載新一代 UFS NAND 儲存和低功耗 DRAM 的多晶片封裝，將為手機市場樹立新標準。如今智慧型手機必須儲存和處理大量資料，已達到 LPDDR4 規格的中階晶片組的記憶體頻寬極限，導致影片解析度降低、延遲嚴重和功能受限。藉助 LPDDR5，美光將記憶體頻寬從 3,733 Mb/s 大幅提升至 6,400 Mb/s，即使在使用處理大量數據的功能時，也能為手機用戶帶來更好的體驗。

此多晶片封裝採用美光的 LPDDR5 記憶體、高可靠性的 NAND 以及領先的 UFS 3.1 控制器，支援過去只有在使用獨立記憶體和儲存裝置等產品的昂貴旗艦機種中才能看到的進階手機功能。伴隨著搭載於更多的高階手機，影像識別、進階人工智慧（AI）、多鏡頭支援、擴增實境（AR）和高解析度顯示等新興技術，將能供越來越多的消費者使用。

美光行動事業單位資深副總裁暨總經理 Raj Talluri 博士表示，要將 5G 的潛力從口號轉化為現實，需仰賴能夠在網路和次世代應用程式中傳輸大量數據的智慧型手機。我們的uMCP5 在單一個封裝中結合了最快的記憶體和儲存，就在消費者指尖，為5G革命性、資料豐富的技術釋放新的可能性。