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台灣窮得只剩台積電？謝金河：新經濟產業跑得不夠快

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電（2330）是近期熱烈討論的公司，財信傳媒董事長謝金河表示，「很多人說，台灣窮得剩下台積電，這話說得苛刻一些」，但是，台灣的新經濟產業跑得還不夠快，數位轉型仍力有未逮，生技產業夢很大，但落實的有限，競爭力仍有待提升；謝金河強調，「南韓今年的大變化，值得台灣借鏡」。

謝金河以「台灣窮得只剩下台積電？」為題在臉書發文表示，雜誌媒體探討台灣不能只有台積電，引發熱烈討論；蔡鴻青也有專文分析台積電形成「一個人的武林」現象。謝金河說，「這兩天，我把台灣的資安產業看一遍，也有很多感觸」。

謝金河指出，過去很長的時間，台灣重視硬體，不重視軟體，因此，當看到美國，以色列資安公司市值達300億美元以上，看了很羡慕，但台灣資安公司都是規模很小的企業，這是台灣必須要面對的。

謝金河認為，很多人說，台灣窮得剩下台積電，這話說得苛刻一些，但也呈現全球資本市場競爭集中化的特性，像美國前五大市值的FAAMG，中國的阿里巴巴、騰訊、南韓的三星電子、台灣的台積電都在市場獨佔鰲頭，一家公司市值頂得住上百家企業，這是競爭集中化的特色。

謝金河分析，以南韓前10大市值企業來看，三星現在市值408.2兆韓元，第二名Hynix62兆韓元，差距很大，值得關注的是，今年南韓前10大市值企業變化很大，以前排第二的現代汽車巿值40.95兆韓元，退到Hynix後面，起亞汽車、浦項鋼鐵、LG集團都退出10名外，最慘的面板的LGD市值只剩下5.64兆韓元。

謝金河進一步說明，南韓今年網路、生技、遊戲產業快速崛起，最具代表性的是Kaokao集團旗下的Kakao Games今年席捲全韓，新股上市立即飆升，市值達31.15兆韓元，已搶進前10大。生技公司Celltrion市值也挺進到32.1兆韓元，三星生物科技市值一度到45.38兆韓元，後來傳出作假帳，公司高層多人被拘捕，股價才跌下來。Line的母公司Naver市值47.67兆韓元，已經超越現代汽車，成為第三大巿值企業。

謝金河強調，今年疫情來襲，南韓新經濟產業快速取代舊經濟產業，資本市場快速反應，這個現象優於台灣。今年台灣前10大巿值企業也有一些變化，台積電仍一枝獨秀，鴻海（2317）、聯發科（2454）互爭老二，台塑四寶排名全面後退，僅保住三席，台達電（2308）躋身第六，大立光（3008）今年噩運不斷，已退出前10大。

謝金河認為，從這個現象來看，台灣的新經濟產業跑得還不夠快，數位轉型大家都懂，但仍力有未逮，生技產業夢很大，但落實的有限，競爭力仍有待提升。南韓今年的大變化，仍值得台灣借鏡。

台積電 謝金河 韓元

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